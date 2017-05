Flere klager på bøndenes protestaksjon

Det gikk ikke smertefritt for seg da bøndene startet protestaksjonen mot landbruksoppgjøret fredag morgen.

– Det er to politienheter og innsatsleder på stedet som har kontakt med lederen for aksjonen. De må avbryte fordi de ikke har søkt om å avholde den, sier operasjonsleder Jan-Andrè Delbeck til VG rundt klokken syv onsdag morgen.

Han sier videre at aksjonen kan få konsekvenser for trafikken i området.

– Det er mye tåke, og det kan også bli utfordrende hvis mange blir stående fast i trafikken. Det er ikke nødvendigvis tilfelle nå, men det kan bli utfordringer, sier Delbeck.

Han legger til at aksjonistene retter seg etter påleggene fra politiet.

– Eneste stedet vi har opplevd dette



Generalsekretær Per Skorge i Norges Bondelag sier til VG at de ser an situasjonen så lenge de kan, men at de prøver å løse opp i det.

– Vi forholder oss til politiet og deres anmodninger. Men vi må prøve å løse situasjonen bak det, sier han.



– Er det aktuelt å avbryte aksjonen?

– Nei, det er ikke aktuelt. Dette er det eneste stedet i landet vi har opplevd dette. Stort sett er vi møte med fin mottakelse fra kjedene og forståelse, sier Skorge.

Han aksjonerer utenfor Rema på Langhus.

Telefoner fra folk



Etter kun en halvtime fikk politiet på Romerike telefoner fra folk som fortalte at de ikke kom seg på jobb som følge av de aksjonerende bøndene på Jessheim, mens i Follo har politiet pålagt bøndene utenfor ASKOs hovedlager i Vestby om å avbryte aksjonen:

Ved ASKOs grossistlager på Kalbakken dukket bøndene opp med sine traktorer like før klokken 06. I det fuktige tåkehavet var 20–30 bønder på plass med fire traktorer som de hadde parkert utenfor portene.

Traktorene er parkert slik at trafikken kan kjøre forbi, men lastebilene kommer verken inn eller ut.

Mellom 200 og 300 bønder har planlagt å blokkere utkjøringen av varer fra Norgesgruppen, Coop og Remas grossistlagre over store deler av landet fredag morgen.

Norsk mat er ingen selvfølge



Blokadene er en protest mot landbruksoppgjøret, der det tirsdag ble brudd i forhandlingene mellom regjeringen og bøndene.

– Vi vil synliggjøre at norsk mat ikke er en selvfølge, sa leder i Norges Bondelag, Lars Petter Bartnes, til NTB torsdag kveld.

Torsdag aksjonerte bønder langs veier og i butikker landet over, men fredag trappes altså aksjonen opp. Konsekvensen blir færre matvarer i butikkhyllene.

– Vi ønsker ikke å ramme forbrukerne, men vi må si klart ifra om konsekvensene av at regjeringen ikke vil satse på et jordbruk over hele landet. Det er en politikk som kan ramme forbrukerens ønsker om trygg kvalitetsmat, sier Bartnes.

– Vi har et godt grunnlag å gjennomføre aksjonen på, og organisasjonen er godt rigget for å gjennomføre aksjonen. Medlemmene våre er frustrerte over at vi ikke fikk til et forhandlingsresultat, sier bondelagslederen.