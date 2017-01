31.000 geiter slås i hjel hvert år for at vi skal få god geitemelk

Hvert år drepes 31.000 nyfødte geitekillinger. Grunnen? Vi bruker geita nesten bare til melk.

Istedenfor å fôres opp til slakt, blir nyfødte geitekillinger, såkalt kje, slått i hjel. Det er både plass- og ressurskrevende å fôre opp geitekillingene, derfor blir halvparten av nyfødte geitekillinger «destruert».

Det kommer fram i NRKs program Forbrukerinspektørene. Titusenvis av geiter er dermed en ubrukt kilde til mat, som går rett i søpla.

Mattilsynet: Alt kjøtt skal merkes med opprinnelsesland

Avles fram for god melk

I Norge er det ikke tradisjon for å spise geitekjøtt. Melk er derfor hovedproduksjonen ved geitene, og geitene avles først og fremst frem for nettopp det.

Geitene som melkes blir også slaktet. Men fordi slakt av geiter er såpass dyrt, er det ikke noe å tjene på å slakte alle geitekillingene som blir født. Samtidig må geita gå drektig for at den skal melke, så killingene lages i hovedsak for at det skal bli melk.

– Når geita melkes lenge uten å få et opphold, blir melkekvaliteten dårligere, forteller generalsekretær i medlemsorganisasjonen Norsk Sau og Geit, Lars Erik Wallin, til VG.

Fordi geitene først og fremst avles opp for melk, blir den gode smaken viktigere enn overtallet av geiter. Dermed må geitene få en melkepause og gå drektige for å sikre god nok geitemelk.

Leder: Nye krav til dyrevelferd

For dyrt å fore opp alle

– Grunnen til at det ikke brukes til kjøtt er at det ikke er tradisjon for det. Det har heller ikke vært god nok økonomi eller plass til å fôre opp killinger, forteller Wallin.

Han understreker at avlivingen av nyfødte kje skjer på en human måte. Han mener likevel det burde gå an å utnytte dyrene bedre.

– Det er et spørsmål om hvordan man utnytter ressursene. Våre medlemmer ønsker å produsere mat så folk kan utnytte det, og dette er en ressurs som vi kan produsere menneskemat med også, sier han.

Han forteller at det slaktes flere og flere geitekillinger. De siste fire årene har antallet geitekillinger som har blitt fôret opp og slaktet økt med 80 prosent, og etterspørselen er økende.

– Derfor prøver flere og flere å fôre opp dyrene til slakt for matproduksjon, forteller Wallin.