30 rundballer meldt stjålet

Bonde Geir Fossholm skulle bare hente litt fôr til dyrene. Men de 30 rundballene hans var søkk vekk.

– Da jeg oppdaget det, trodde jeg det måtte være noe galt med øynene mine. Så jeg var faktisk nedenom her for å sjekke én gang til, for jeg tenkte at dette måtte være galt, sier Fossholm til NRK Buskerud, som først omtalte rundballemysteriet på Stormyr i Ådal.

Fossholm hadde kommet ned til jordet der han var hundre prosent sikker på at rundballene fortsatt lå. Men ikke én eneste rundballe var igjen. Alle de 30 omfangsrike plasttrukne høyballene var sporløst forsvunnet.

Stort tidsrom



Politiet i Nordre Buskerud gikk ut og etterlyste vitner til rundballe-tyveriet den 16. januar etter at Fossholm hadde anmeldt saken.

«Nes i Ådal: det er i løpet av tidsrommet 2. november til idag stjålet ca. 30 rundballer fra et jorde langs Hedalsveien», het det i den nøkterne Twitter-meldingen fra politiet.

Operasjonsleder ved politidistriktet er tirsdag morgen ikke kjent med om det er gjort fremskritt i etterforskningen.

– Dette er en sak som er helt ukjent for meg. Jeg må henvise til etterforskningsleder, sier hun til VG.

Veide 750 kilo pr. balle



Bonden selv mener imidlertid det må være et godt planlagt tyveri - om det virkelig er slik at rundballene er stjålet.

– De var ikke helt tørre så det er nok en 750 kilo per bunt. Så her er det enten snakk om lastebil med kran eller traktor med utstyr, sier Geir Fossholm til NRK Buskerud.

Han hadde egentlig planlagt å spare rundballene til kalvefór til sommeren.

Bondelaget: Økonomisk nedside



Både leder i Buskerud Bondelag, Egil Chr. Hoen og leder Lars Petter Bartnes i Norges Bondelag er åpne for at rundballe-tyveriet i Ådal ikke er et tyveri.

– Jeg håper dette kan være en misforståelse, og at noen har tatt med seg feil rundballer. Det kan ikke være slik at vi bønder reiser rundt og stjeler rundballer fra hverandre, kommenterer Hoen overfor VG.

Han har selv 300-400 rundballer liggende rundt på jorder i Øvre Eiker. Men han har aldri mistet en eneste rundballe.

Venter ikke at politiet prioriterer saken



Egentlig har han ikke så store forventninger til at politiet vil oppklare rundballe-mysteriet.

– Dette er nok ikke den tyngste saken de etterforsker, fastslår Hoen.

Bartnes håper det er en misforståelse. At det kanskje kan ha vært et salg av høyballer, og at transportøren har hentet rundballene fra feil jordstykke.

– Vi har tradisjon for å opptre ryddig oss imellom som gårdbrukere, sier Bartnes.

Både Hoen og Bartnes mener at rundballe-tapet kan ha en betydelig økonomisk nedside for bonden. Hoen anslår at 30 rundballer er verdi på rundt 15.000 kroner.