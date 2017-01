Søppelsjefen: – Prøver jeg å forklare og forsvare meg, blir det bare feil.

Veireno-eier Jonny Enger har aldri opplevd maken til oppstarten som søppelsjef i Oslo. – Vi kan komme med en lang forklaring, men det blir som å pisse på leggen, sier Enger til VG.

Etter måneder med søppelkaos i Oslo og masse kjeft, innrømmer Enger at han har angret på hele prosjektet.

– Dette er personlig tøft og ansatte blir truet. Men jeg er 1000 prosent sikker på at vi skal få det til, sier Enger.

Siden 3.oktober i fjor har han og Veirenos stadig flere ansatte slitt med å oppfylle det han lovte da han i fjor feide alle konkurrenter unna i anbudskonkurransen om ny renovasjonsavtale i Oslo. Veireno tømmer søpla for 700 000 mennesker og gjør jobben for 420 millioner kroner i året.

Veireno har drevet svært lønnsomt hittil, men i mindre skala. Overskuddet har jevnlig ligget på rundt 20 prosent.

Fagbladet mener at eneier Enger selv sittre igjen med 50 millioner kroner i fortjeneste.

Anbudet var 81 millioner kroner billigere enn det nest billigste, avfallsgiganten Norsk Gjenvinning, og umulig å si nei til for Oslo kommunes renovasjonsetat. Pris ble vektet med 75 prosent i anbudskonkurransen. At firmaet var lite og uerfarent med så store renovasjonskontrakter ble mindre vektlagt.

– Vi er mer effektive og utnytter materiellet bedre, sa Veireno-direktør Johnny Enger, da Fagbladet spurte hvordan den lave prisen var mulig i fjor.

Det gikk bare noen dager ut i kontraktstiden før klagene begynte å strømme inn. Ved nyttår hadde kommunen mottatt 29 000 klager på forsinket henting av restavfall og stabler av papiravfall i Oslos bakggårder som aldri ble hentet.

– Hvorfor ble det sånn?

– Prøver jeg å forklare og forsvare meg, blir det bare feil. Og så kommer det noen galninger på sosiale medier. Der er det mye rart, sier Enger.

ENEEIER: Jonny Enger, direktør i VT-gruppen og eier av Veireno. Foto: VT-gruppen

Han mener nå at Veireno har kontroll på henting av restavfall og at de om kort tid også har fått unna papirhaugene i byen.

Planen var at 96 ansatte skulle kjøre to skift om dagen på nye, miljøvennlige renovasjonsbiler. 11.januar skriver Oslo kommune på renovasjonsetatens hjemmeside at 170 personer er i sving for å få unna papirlassene.

– Det er ikke 170 som kjører. Jeg tipper at vi er 140 personer på bilene. Det trenger vi for å hente oss inn. Antallet skal etterhvert ned igjen, sier Enger.

Oslo kommune retter antallet til 169.

– Vi har dobbeltsjekket listene for uke 2 med Veireno. Denne uken er det 169 renovatører i jobb. Hvor mange som faktisk er i arbeid på et gitt tidspunkt, vil alltid variere ut fra skiftordning og ruteplanlegging, sier kommunikasjonsrådgiver Jørgen Bakke Fredriksen i Renovasjonsetaten.

Veirenos innkjøringsperiode varer til 3.mars. Da skal normalsituasjonen starte med behov for færre ansatte.

– Det er forferdelig for de som ikke får tjenesten utført. Faktum er at det er to-tre ruter som har hatt halvparten av klagene. Det er en rute som heter 301, fra Majorstua og opp mot Slemdal og Holmenkollen. Der har det vært mange klager. Men jeg er 1000 prosent sikker på at vi kommer i mål, sie Jonny Enger.

– Hvorfor har det vært så mange klager akkurat der?

– Det kan være mange grunner. Lag kan fungere dårlig. Så bytter du dem og da trenger de tid til å bli kjent. Når du skifter lag, må de kjøres seg opp i nivå igjen. Vi hadde de samme problemene i Vestfold, men der har du bare noen lokalaviser. Her i Oslo er alle de store mediene og det blir så stort.

SØPPELBERG: Klagene har strømmet inn i høst. Bildet er fra Dalsbergstien i Oslo. Foto: Magnus Newth , VG

– Hvor rekrutterer du ansatte fra?

– Veldig mange er renovatørere som tidligere har jobbet for Norsk Gjenvinning eller underleverandørene. De aller fleste har kjørt før.

– Hvem er de resterende?

– De er alle mulig folk. Vi har en egen rekrutteringsansvarlig.

Denne uken kom Arbeidstilsynets rapport etter tilsyn med Veireno. Kontroll av arbeids- og hviletid for 29 av de ansatte avdekket at flere jobbet opptil 90 timer i uken. Kontrollen ble gjennomført 1.november, en måned etter Veirenos oppstart.

– Den rapporten beskrev oppstartstida. Han som jobbet 90 timer, satt i timevis og sorterte nøkler. Mange av renovatørene ønsker å sortere nøkler selv. Det tar noen timer når vi har 8000 nøkler. Han var ikke ute og kjørte i 90 timer. Det er noe helt annet enn å sortere nøkler, sier Enger.

Han mener vi heller bør spørre om hvordan situasjonen er nå.



– Nå er den helt overkommelig. De siste ukene av 2016 hadde vi veldig få avviksmeldinger.



– Du planla for 96 ansatte og kommunen melder nå at 170 personer jobber for å komme ajour. Det blir mindre fortjeneste enn planlagt?

– De pengene engster jeg meg ikke for. Vi tjener mindre, men jeg klarer meg. Denne kontrakten går over mange år. Problemene nå handler om oppstarten.