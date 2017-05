Nå skal hun stenge bilene ute fra Oslo sentrum

Byråd Lan Marie Nguyen Berg skal virkeliggjøre De Grønnes våte drøm om et utslippsfritt byliv: De skal stenge bilene ute fra Oslo sentrum.

Miljøpartiet De Grønne åpner sitt landsmøte på Lillehammer fredag, uten veldig stor innflytelse i rikspolitikken. Rasmus Hansson er partiets enslige svale på Stortinget, etter støtte fra 2,8 prosent av folket ved stortingsvalget i 2013.

Planene Midt i juni innleder det rødgrønne byrådet i Oslo sin plan for å gjøre Oslo sentrum til et bilfritt område.

Dagens ordinære parkeringsplasser for biler, elbiler og motorsykler skal gradvis fjernes og erstattes med «bylivsaktiviteter»; sykkelstier, benker, uteservering, konserter, bordtennisbord, gatefotball, klatrestativ, basketkurv, for å nevne noe fra planene for et Bilfritt byliv.

Men i Oslo har De Grønne fått anledning til å bruke hovedstaden som utstillingsvindu for deler av sin politikk, etter 4,2 prosent oppslutning på landbasis og 8,1 prosent i Oslo ved kommunevalget i 2015:

Berg og De Grønne ble en del av byrådet til Raymond Johansen (Ap).

Fjerning av parkeringsplasser er sentralt virkemiddel, og tidspunktet er nå fastsatt.

– Vi begynner midt i juni, da kommer de første pilotene med bylivstiltak og fjerning av parkeringsplasser i seks områder, blant annet her ved Oslo rådhus. Vi fjerner parkeringsplass for privatbiler trinnvis, slik at de i 2019 vil være borte fra gateplan innenfor Ring 1. Parkeringshusene vil fortsatt være tilgjengelige, sier byråd for miljø og samferdsel i Oslo, Lan Marie Nguyen Berg til VG.

– Når blir sentrum bilfritt?

– Innen utgangen av 2019 vil vi hindre gjennomkjøringstrafikk i sentrum. Vi vil at det skal være mindre attraktivt å velge bil i byen. Tenk så flott det blir, sier hun engasjert, og forteller hvordan bilgater i fremtiden skal bli fylt med utesteder og steder hvor folk kan ta med barna til sentrum for å leke.

– Det skal bo folk i denne byen; hvor skal de parkere bilene sine når dere fjerner stadig flere parkeringsplasser for å bygge sykkelstier og bilfritt sentrum?

– At motstanden er så stor, er nok delvis en myte skapt av nasjonale medier. Flere målinger viser at vi har solid støtte i befolkningen både når vi bygger sykkelstier og fjerner parkeringsplasser for å gi mer plass til menneskene i byen.

Her er målinger hun underbygger sin sak med:

• Kantar TNS spurte i mars 1 793 Oslo-innbyggere om sentrum bør være mest mulig bilfritt. 56 prosent svarte at de er enige, bare 27 prosent er uenige. De unge og utdannede er mest enig i behovet for bilfritt sentrum.

• I handlingsprogrammet for økt byliv har Opinion spurt 1500 fra Oslo og 500 fra nabokommuner om hvilke forhold som vil gjøre at folk bruker Oslo sentrum mer:

• Flere arrangementer på gater og torg, mer beplanting, flere grøntområder/parker, flere kulturtilbud og flere gågater er temaer som alle scorer over 50 prosent.

• Så følger mer trygghet, mindre biltrafikk og flere utesteder.

• Helt nederst kommer bedre parkeringsmuligheter (30 prosent) og bedre fremkommelighet med bil (21 prosent).

Her begynner de Her er områdene hvor parkeringsplassene fjernes fra rundt 15. juni: Områdene rundt Oslo rådhus: Fridtjof Nansens plass, Roald Amundsens gate og Kjeld Stubs gate (sommer 2017).

Deler av Øvre og Nedre Slottsgate (sommer 2017).

Området utenfor UngInfo i Møllergata (sommer 2017).

Kongens gate (høsten 2017).

Tordenskiolds gate og Rosenkrantz' gate (høsten 2017)

– Folk som bor i byen har behov for bil for å kjøre ungene til kamp i Akershus eller bestemor på landet?

– Det skal være mulig å ha bil i Oslo, også i fremtiden. Når vi lager sykkelstier og fjerner parkeringsplasser, er det fordi det er bra for befolkningen og byen. Men folk vil nok måtte finne parkeringsplasser andre steder enn utenfor egen gård. Og det er altså slik at i en del av bydelene, som på Grünerløkka og St. Hanshaugen, er det i dag bare 30 prosent av innbyggerne som har bil.

– Og, legger hun til:

– Vi gjør dette fordi vi vil at befolkningen skal leve og puste inn frisk luft; vi gjør det for at ungene som vokser opp i Oslo skal få astma, eller at bestemor dør mange år for tidlig på grunn av luftforurensning.

Oslo kommune har også tatt initiativ til at folk skal komme med forslag til å skape et levende bilfritt sentrum, og gir støtte til prosjekter og gode ideer.

Vanlige bilister blir i fremtiden henvist til parkeringshusene innenfor og rundt Ring 1, som utgjør rundt 9000 plasser.

Berg sier de vil fjerne rundt 800 p-plasser på gateplan i sentrum.

EØS-avtale og 6-timersdag



Når De Grønne åpner sitt årsmøte på Lillehammer fredag, er det ikke bare miljø og klima som står på dagsordenen. Det blir blant annet debatt om EØS-avtalen, som de trolig samler seg om, og 6-timersdagen.

Det kommer trolig også vedtak om å kutte innstrammingene i asylpolitikken. Landsmøtet skal ikke ta stilling til hvilken regjeringskonstellasjon de skal støtte før stortingsvalget; det skal etter planen avgjøres av landsstyret senere.

– Det mest spennende blir debatten om redusert arbeidstid. Jeg tror mange er villige til å ta ut lønnsvekst i mer fritid og som vil prioritere mindre stress, fremfor penger og økt forbruk. Tenk hvor deilig det vil bli med en ekstra fridag i uken og tre dagers helg, sier Berg.