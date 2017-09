MDG har byttet ut 300 parkeringsplasser med blomster

Nærmere 300 parkeringsplasser har måttet vike for minst 70 blomsterkasser og flere sitteplasser i Oslo siden juni.

– Vi ønsker å gjøre byen bokstavelig talt grønnere. Det å plassere ut blomsterkasser gjør byen hyggeligere – spesielt når det er i nærheten av en benk. Det tror jeg mange er enige i, sier samferdselsbyråd, Lan Marie Nguyen Berg (MDG), til VG.

I juni startet byrådet i Oslo med Miljøpartiet de Grønne (MDG) i spissen et pilotprosjekt med et mål om å fjerne parkeringsplasser i Oslo sentrum fra seks forskjellige steder. Hittil har 300 parkeringssteder blitt borte ifølge partiet, og flere skal det bli:

– I løpet av 2018 vil omtrent 700 parkeringsplasser være borte fra gateplan innenfor Ring 1, men flere parkeringshus vil være tilgjengelige, sier hun.

SITTEPLASS FOR ALLE: Før var dette stede ved Rådhusplassen i Oslo bare for biler, men nå er det lagt ut stoler, bord og blomster for at folk skal kunne bruket arealet i stedet. To turister slappet av på stedet da VG var ute og tok bilder. Foto: Frode Hansen , VG

Jobber med en plan for vintersesongen



Investeringene i prosjektet bilfritt byliv har hittil i år kostet omtrent 35 millioner kroner. Det er verdt hver eneste krone, mener Berg.

– Det vi ser rundt i byen, der vi for eksempel har plassert ulike benker, er at folk synes det er veldig hyggelig å kunne sette seg uten å måtte kjøpe seg en kaffe eller en øl. Det er åpent for alle. Sentrum skal være mest mulig åpent og inkluderende for folk.

– Dette er plasser som fungerer fint på sommeren. Hva med vinteren når det er kaldt?



– Nå er det ting vi har gjort i sommer. Mye av det er selvsagt hyggeligere på sommeren. Men vi vil se på tiltak som kan gjøre det triveligere å være i byen om vinteren, sier hun.

UTEKONTOR: Dette utekontoret i Kjeld Stubs gate er laget av arkitektstudenter. Det ligger like ved et kontorfellesskap der flere gründere jobber. Det er belysning gjennom solcellepanel i taket. Foto: Frode Hansen , VG

Frp: – Kan ikke ha en eneste stor blomsterhage



Frp har tidligere gitt uttrykk for å være kritiske til MDGs bilfrie prosjekt.

– Blomstene er fine, men jeg vil ha plass til både bilene og blomstene. Vi kan ikke bare ha en eneste stor blomsterhage i Oslo sentrum, sier Tommy Skjervold, Frps samferdselspolitiske talsmann i Oslo, til VG.

Han mener Berg plasserer blomstene på de tidligere parkeringsplassene for å provosere.

– Det er riktig å skape et pent byrom, men en trenger ikke å fjerne parkeringsplasser for å få det til. Det er unødvendig. Det virker som om hun gjør det som en maktdemonstrasjon og for å provosere, sier han.

Men Berg sier det absolutt ikke er meningen å provosere noen:

– Vi er opptatt av at byen vår blir bedre når vi får mer plass til mennesker. Til nå har vi planlagt byene på bilens premisser. Det vi gjør nå er å ta noe av den plassen bilen har fått og gir den tilbake til byen, sier hun.

OHF: «kortsiktig og uforutsigbart»

Oslo Handelsstands Forening (OHF) har også fryktet konsekvensene av et bilfritt sentrum i Oslo.

– I begynnelsen foreslo de full stans av all biltrafikk inn til sentrum. Etter tett dialog har de snudd og vist forståelse for at det er behov for at næringstrafikk og enkelte andre må få kjøre inn til sentrum når det er nødvendig, sier administrerende direktør ved OHF, Jon Anders Henriksen.

Men han er likevel ikke helt fornøyd med byrådets planer. Direktøren kritiserer prosjektet for å være kortsiktig og uforutsigbart.

– De fjerner parkeringsplasser uten å veilede folk om hvilke andre alternativer de har. Dette er spesielt utfordrende for næringslivet når sjåførene ikke vet hvor de kan stoppe ved for eksempel vareleveranse, eller de som skal hente varer, forklarer han.

Henriksen hever at byrådet skremmer bort kunden, og at en konkret og langsiktig plan er nødvendig. Samferdselsbyråden hevder imidlertid at tilbakemeldingen de har fått er positive.

– Den beskjed vi har fått av folk som leverer varer i sentrum er at det har vært til stor hjelp når vi har fjernet gateparkeringsbiler og etablert egne lommer der de kan levere varene istedenfor:

– Det kan hende at det har vært noen innkjøringsproblemer, men sånn er det når det skjer en endring. Men så håper vi at det skal gå seg til. Det er viktig for oss at varelevering fungerer i byen.

Viderefører prosjektet i neste årsbudsjett



I mars 2017 spurte Kantar TNS 1 793 Oslo-innbyggere om sentrum bør være mest mulig bilfritt. 56 prosent svarte at de er enige, bare 27 prosent er uenige. De unge og utdannede er mest enig i behovet for bilfritt sentrum.

I tillegg til blomsterkassene som har blitt plassert rundt omkring i hovedstaden, så er det blitt etablert en rekke sitteplasser. Det er også bygget to utekontorer i Kjeld Stubs gate og Øvre Slottsgate.

Satsingene på prosjektet skal videreføres i budsjettet for neste år, som skal legges frem onsdag klokken 12.