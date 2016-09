Dyrere buss og bane, flere sykler, økte bompriser og færre P-plasser

Enda flere bysykler, én mil mer med sykkelvei og flere buss- og baneavganger - utgjør Oslo-byrådets satsing på samferdsel i 2017-budsjettet. Men både bompasseringer og Ruter-billetter blir dyrere.

Onsdag klokken 12 legger byrådet fram sitt budsjett, der det legges opp til en passasjervekst på 10 prosent på kollektivtrafikken i hovedstaden, skriver Aftenposten.

VG har fått kjennskap til byrådets hovedgrep i samferdselssektoren, og miljø- og samferdselsbyråd Lan Marie Nguyen Berg (MDG) er spesielt stolt av det legges til rette for mer kollektiv- og sykkeltrafikk - og mindre biltrafikk.

– Hovedgrepet er at vi setter fart på det grønne skiftet i byen vår. Det skal bli lettere å kjøre kollektivt, sykle og gå. Satsingen på kollektivtrafikk er 79,5 millioner kroner større enn i år, sier Berg til VG.

Tiltakene:



• Byrådet foreslår høyere frekvens, altså flere avganger i kolletivtrafiken. Dette vil skje både på viktige pendlerruter og på kveld og i helgene, ifølge byråden.

• I 2017 planlegges det å åpne minst 10 km ny sykkelvei og sykkelfelt. Dette er omtrent det samme som i 2016, og tre ganger mer enn 2015 (3,5 km).

• Bysykkelordningen skal utvides - med enda flere bysykler og utlåns-stasjoner.

• Antall parkeringsplasser for biler skal reduseres med 1300, blant annet for å gi plass til sykkelfelt.

• Som følge av Oslopakke 3-avtalen fra før sommeren, vil billettpris i Ruter-systemet øke med 4-5 prosent pluss normal prisstigning.

• Passeringer i bomringen vil fra 1. mars 2017 koste 43 kroner for bensinbiler og 48 kroner for dieselbiler (32 kroner i dag). Og etter planen skal prisen økes i rushtidene til 53 kroner for bensinbiler og 58 kroner for dieselbiler. Dette er også en følge av Oslopakke 3-avtalen med Akershus fylkeskommune og staten.

Konkret prisnivå senere



De ekstra pengene dette bringer inn, skal gå til store prosjekter som ny sentrumstunnel for T-banen, Fornebubanen og innkjøp av nye trikker. Tilsammen vil byrådet mer enn doble investeringene i t-bane og trikk de neste fire årene til om lag 5 milliarder kroner.

Målet er at prisen på månedskort i størst mulig grad skal skjermes.

SKAL RUSTES OPP: Blant investeringene som prioriteres, er ny sentrumstunnel for T-banen. Foto: Thomas Brun , NTB scanpix

– Jeg ønsket ikke å øke prisene, men måtte akseptere en liten økning for få på plass en historisk satsing på kollektiv og sykkel i Oslo-området. Nå venter vi på en beregning fra Ruter om hva som vil være riktig prisnivå på de ulike billettypene. Men i Oslopakke 3-forhandlingene var vi enige om at de som reiser ofte, i størst mulig grad skal vernes, sier Berg til VG.

Hun minner om at det var Høyre som gikk inn for en økning i kollektivprisene i de tidligere Oslopakke 3-forhandlingene.

Lan Marie Nguyen Berg er spesielt stolt av at sykkelsatsingen viser seg å være vellykket.

– Vi har tall som viser at hittil i år har syklingen i Oslo økt med 17 prosent fra i fjor. Bysykkelordningen har blitt en suksess, derfor utvider vi denne neste år, sier Berg til VG.

