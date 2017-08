Lagerbygning i full fyr i Tønsberg - frykter spredning til nabohus

Det brenner voldsomt i en gammel lagerbygning ved Kaldnes i Tønsberg torsdag kveld. Brannvesenet kjemper nå mot spredning til et større nabobygg.

Nabobygget, der det ligger flere studentboliger, evakueres, opplyser politiet på Twitter.



- Vi jobber med å få kontroll på situasjonen, sier operasjonsleder Per Arne Amundsen i Vestfold politidistrikt, til VG.

Han sier til NRK at byget trolig vil brenne ned til grunnen. Politiet har ikke fått melding om at det skal være personer i huset.

Ved 20-tiden hadde flammene gått gjennom taket på lagerbygningen. Brannvesenet arbeider på spreng for å hindre spredning til et nabobygg som også er et lagerbygg.

Ifølge Tønsbergs Blad fikk brannvesenet først melding om at det brant i en bobil som sto parkert inne i bygningen. Avisens reportere har fått beskjed om å trekke seg unna på grunn av mulig eksplosjonsfare. Avisen forteller at bygget tidvis brukes til nattklubb under Slottsfjellsfestivalen.