Lærling falt ti meter – livstruende skadet

En 19 år gammel mannlig lærling er livstruende skadet etter et fall på Yaras ammoniakkfabrikk i Porsgrunn

Mannen var på jobb ved ammoniakkfabrikken på Herøya i Porsgrunn da han falt fra omkring ti meters høyde, opplyser operasjonsleder Gisle Småge i Sør-Øst politidistrikt.

Ifølge Varden er den skadde en lærling i Bilfinger, som er en av underleverandørene til Yara i forbindelse med vedlikehold ved fabrikken.

– Mannen er fløyet til Ullevål sykehus med alvorlige skader. Vi vet veldig lite om hva som har skjedd. Arbeidstilsynet vil bli varslet, sier Småge til VG.

Sykehuset opplyser at han er innlagt med livstruende skader, skriver NTB.

Trond Nicolaysen i Vetlesen Stillas som har ansvar for stillasene på fabrikken sier til VG at mannen skal ha falt gjennom et hull i en stålrist lenger oppe i konstruksjonen og truffet et stillas på vei ned – og ikke fra selve stillaset slik politiet først opplyste.