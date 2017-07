Lærer: Fikk servert hasjkake av elev

En lærer måtte på sykehus etter at en elev skal ha lurt henne til å spise en kake med cannabis på en skoleavslutning i Sør-Trøndelag.

Marit Mjøen sier at hun ikke visste hva hun hadde fått i seg da hun begynte å føle seg dårlig etter skoleavslutningen på Meldal videregående skole for et par uker siden, skriver Sør-Trøndelag.

– Jeg følte meg kvalm og dårlig. Mange tanker gikk gjennom hodet i forhold til sykdommer jeg har hørt om. Da det viste seg det var cannabis som gjorde meg syk, kjente jeg mest på at tilliten har fått seg en knekk, forteller Mjøen.

Til Adresseavisen sier hun at hun syntes hun burde smake når eleven hadde bakt.

– Jeg synes den smakte spesielt. Kaker smaker vanligvis enten søt eller salt, men dette var en smak jeg ikke kjente igjen. Jeg spise opp det ene stykket. Det var jo ikke sånt at den var helt uspiselig, sier Mjøen.

Hun merket ikke noe til innholdet i kaken til å begynne med, men etter en stund følte hun seg uvel, og etter hvert ble hun kjørt med ambulanse til Orkdal sykehus, der legen mistenkte at hun hadde fått i seg narkotika.

Det ble gjort en test som avslørte at hun hadde cannabis i kroppen, og politiet bekrefter at de etterforsker saken.

– Sånn i ettertid definerer jeg dette som et usedvanlig tillitsbrudd, sier Mjøen.

