Unge kvinner har mottatt seksuelle meldinger av professor: «Kan jeg kjøpe trusen din?»

En rekke unge kvinner har mottatt grove meldinger fra Facebook-profilen til professor Nils Rune Langeland ved Universitetet i Stavanger. – Veldig ekkelt, sier litteraturstudent Muna Ahmed Jibril.

Tips oss 2200 22 00 00 00

2200@vg.no

Universitetsledelsen skal snakke med Langeland etter ferien.

«Kan jeg kjøpe trusen din?». «Liker du rimming?».

Meldingene tikket inn i innboksen til forfatter og student ved Universitetet i Oslo, Maria Kjos Fonn (27) i begynnelsen av april i år. Avsenderen var professor Nils Rune Langeland (53), som jobber ved Universitetet i Stavanger (UiS).

– Jeg synes meldingene var veldig drøye, sier Maria Kjos Fonn til VG.

Det var nettavisen Khrono som først omtalte saken.

Søndag forrige uke publiserte Kjos Fonn to skjermbilder på Twitter av meldinger Langeland hadde sendt henne. Meldingene ble sendt til henne gjennom Facebooks Messenger-app. I ettertid har en rekke unge kvinner delt bilder av lignende meldinger på sosiale medier, angivelig sendt av den samme professoren.

TRAKASSERING: Forfatter og litteraturstudent, Maria Kjos Fonn, beskriver meldingene hun fikk fra professoren som grenseoverskridende. Foto: Håkon Mosvold Larsen , NTB scanpix

Spontan reaksjon

– Jeg har fått meldinger fra ham av seksuell karakter siden april, og publiseringen av bildene skjedde som en spontan reaksjon på at en annen kvinne la ut bilde av lignende meldinger, forklarer Kjos Fonn.

27-åringen jobber som forfatter og studerer litteraturvitenskap ved Universitetet i Oslo.

Hun understreker at hun ikke kjenner professoren, og aldri har møtt ham i person.

– Jeg har mange venner på Facebook som jeg ikke kjenner spesielt godt. Og jeg vil fremheve at jeg ikke er så veldig glad for den offentlige uthengingen som skjer nå. Det var litt spontant og naivt av meg å legge ut de bildene, sier hun.

Selv om hun angrer på at hun la ut meldingene med fullt navn og bilde, beskriver hun likevel innholdet som grenseoverskridende.

Kjos Fonn har vært en delvis offentlig person etter at hun slapp sin første novellesamling i 2014, og forteller at hun har mottatt lignende kommentarer tidligere.

– Slike kommentarer har oftere kommet fra folk jeg har møtt i person. Det er likevel en del trakassering, og mange får meldinger av denne typen, forteller hun.

KRENKENDE: Maria Kjos Fonn mottok disse meldingene av professor Nils Rune Langeland i april. Foto: Skjermdump Facebook.

Ser alvorlig på saken



Instituttleder Odd Magne Bakke, som leder Institutt for kultur- og språkvitenskap ved UiS, der Langeland er professor i historie, ser med stor alvorlighet på saken.

– Jeg fikk oversendt disse meldingene mandag, men har fortsatt ikke snakket med ham. Jeg synes denne saken er alvorlig av hensyn til jentene, men også av hensyn til universitetets omdømme, sier han til VG.

Bakke er for øyeblikket på ferie, men understreker at han vil ta opp saken med Langeland så snart han kommer hjem igjen om fire uker.

– Slike meldinger skal ikke forekomme, og jeg vil undersøke saken nærmere når jeg kommer hjem, sier han.

Instituttlederen vil ikke svare på hva slags konsekvenser saken kan få for professoren. Han påpeker at han ikke har vært borti lignende saker i sine to og et halvt år som instituttleder ved universitetet.

VG har i to dager forsøkt å komme i kontakt med Langeland, men har ikke lyktes med dette. Mannen som tok telefonen en gang vi ringte tirsdag, la på da VGs journalist presenterte seg. Siden har han ikke svart på våre henvendelser.



Nils Rune Langeland har jobbet ved Universitetet i Stavanger siden 2008, med unntak av 2012 og 2013 da han var i permisjon og ansatt ved Høgskolen i Oslo og Akershus.

– Veldig ekkelt



Litteraturstudent Muna Ahmed Jibril ved Universitetet i Bergen har også mottatt meldinger av seksuell karakter fra professoren. I meldingene skriver han blant annet «Hei sexy jente..» til den 24 år gamle kvinnen.

– Jeg synes det er ubehagelig, men det er enda verre å tenke på dem som har ham som professor, for hvem vet hvordan de opplever ham, sier Jibril til VG.

REAGERER: Litteraturstudent Muna Ahmed Jibril reagerer på at professoren har sendt meldinger av seksuell karakter til en rekke kvinner over lengre tid uten at det har fått noen konsekvenser. Foto: Privat.

Hun kjenner heller ikke professoren personlig, men har fulgt ham på Facebook over tid. Meldingene mottok hun fra Langeland i september 2016.

– Jeg synes disse meldingene er ekle, rett og slett. Han er i tillegg notorisk kjent for dette her, og han får holde på sånn uten at det får noen konsekvenser. Han er en voksen mann og han burde klare og oppføre seg ordentlig, sier Jibril.

Hun peker på at professoren tidligere også har sluppet unna med å ytre rasistiske og sexistiske kommentarer på sosiale medier, uten at det har fått noen konsekvenser.

Langeland har tidligere blant annet blitt kritisert fordi han uttalte at han hatet pakistanere på Facebook. Saken ble omtalt av NRK i 2014.

MOTTOK MELDINGER: Disse meldingene mottok Muna Ahmed Jibril av Nils Rune Langeland i september 2016. Foto: Skjermdump Facebook.

Fjernet ham fra Facebook



Erle Marie Sørheim er journalist og forfatter, bosatt i Berlin. Hun kjenner seg igjen i Kjos Fonn og Jibrils opplevelse av professoren.

Den 34 å gamle kvinnen reagerte da hun så at Langeland kommenterte kroppen til TV-profilen Linni Meister på sosiale medier i mars i år. Han skrev at han ville sex med Meister.

– Det synes jeg var utrolig drøyt og respektløst, så jeg prøvde å si ifra på en litt spøkefull måte, men da snudde han bare frekkhetene til å handle om meg, skriver Sørheim i en melding til VG.

KRITISERER PROFESSOREN: Erle Marie Sørheim opplevde å få seksuelt krenkende kommentarer fra professoren på hans Facebook-vegg. Foto: Sturlason AS.

I kommentarfeltet skrev han blant annet at han «drømte om hennes fitte», noe som resulterte i at hun fjernet professoren fra Facebook like etterpå.

– Jeg synes oppførselen hans er høyst problematisk og helt uhørt. Som professor er dette ikke i orden, sier Sørheim.

Ingen av de tre kvinnene har anmeldt professoren til politiet. Sørheim mener likevel det er viktig at flere av kvinnene har publisert meldingsloggene som viser hans meldinger på sosiale medier.

– Min opplevelse utfyller det de andre har postet og viser i hvor omfattende grad han driver med slik seksuell trakassering, sier hun.

Les også: Her er noen av Trumps verste kvinne-sitater

PROBLEMATISK: Erle Marie Sørheim opplevde at Nils Rune Langeland kom med en svært krenkende kommentar om henne på sin Facebook-vegg i mars. Hun mener oppførselen hans er svært problematisk. Foto: Skjermdump Facebook.

Klaget inn av studentforening



Jørgen Jakobsson, lokallagsleder for pedagogstudentene ved UiS bekrefter overfor VG at foreningen har klaget inn Langelands oppførsel til skolen. Dette skyldes de mange meldingene av seksuell karakter professoren har sendt til studenter.

Én av dem som tidligere har hatt professoren som foreleser er Anastasia Garbar (28). I dag studerer hun litteraturvitenskap og kjønnsstudier i Bergen, men var selv professorens student da hun gikk på UiS i 2008.

Selv om hun byttet fakultet i 2009 beholdt hun professoren som venn på Facebook frem til mandag denne uken, da hun skjønte omfanget av Langelands meldinger.

– Jeg tenkte at det var kult å ha ham som kontakt, i tilfelle det skulle skje noe faglig, sier Garbar til VG.

Fikk du med deg dette? Norske kvinner slått og lugget av pakistansk sikkerhetspersonell

I september i fjor begynte hun å motta meldinger av seksuell karakter fra professoren. På tross av at hun ved flere anledninger forsøkte å avvise ham på en høflig måte mottok hun meldinger helt frem til juni i år.

– Han kunne skrive ting som «møt meg i Bergen», eller «la oss ta et glass vin», forteller Garbar.

I tillegg har 28-åringen opplevd at Langeland har kommet med upassende kommentarer på bilder og statuser hun har lagt ut på sosiale medier.

– Det er veldig ubehagelig, jeg ønsker ikke kontakt med ham. Oppførselen hans er helt forkastelig, spesielt når det gjelder kvinner som enten er studentene hans nå eller har vært det tidligere, sier Garbar.

Selv har hun valgt ikke å anmelde meldingene fra Langeland, men oppfordrer andre som har mottatt meldinger som er mer trakasserende til å gjøre det.

Garbar forteller at hun ikke opplevde å få noen sexistiske meldinger fra Langeland da hun var student i Stavanger.

FORSØKTE Å AVVISE: Anastasia Garbar (28) forsøkte ved flere anledninger å avvise Nils Rune Langeland, men mottok fortsatt meldinger fra ham i flere måneder. Foto: Skjermdump Facebook.