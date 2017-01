Tomt for p-pillen «Mercilon»

Tusenvis av norske kvinner må vente to uker før den populære prevensjonspillen Mercilon er tilbake i apotekhyllene.

Legemiddelselskapet MSD, som står bak Mercilon, bekrefter overfor VG at det er tomt i hyllene.

– Det er riktig at vi har en mangelsituasjon. Det skyldes flytting av produksjonen fra en fabrikk til en annen, som har tatt lengre tid enn forventet, som førte til at lageret ble tømt, sier kommunikasjonssjef Hans Petter Strifeldt til VG.

Han opplyser at apotekene får påfyll i hyllene fra uke 4, altså 23. januar.

Flere europeiske land rammet

– Dette er en beklagelig situasjon, og vi forsøker å unngå det, og å ordne opp så fort som mulig, sier Strifeldt.

Han forklarer at Mercilon blir produsert i Nederland, og at de tomme lagrene har rammet flere europeiske land.

– Kvinner som bruker Mercilon og ikke kan vente, bes kontakte sin lege for vurdering av alternativ.

Ifølge statistikk fra Reseptregisteret ble det utstedt 41.662 resepter på Mercilon i 2015. Det ble utstedt totalt 350.354 resepter på prevensjonsmidler unntatt spiraler og vaginalringer totalt.

VG har tidligere omtalt at Statens legemiddelverk er overrasket over at så mange norske jenter bruker p-pillen Mercilon», ettersom den er forbundet med større risiko for blodpropp enn andre.

Hvis norske kvinner bruker de rette p-pillene, kunne antall blodpropper blitt halvert, ifølge Legemiddelverket. En undersøkelse fra 2010 viste at halvparten av kvinner som går på p-piller, ikke visste at det kunne gi dem blodpropp.

Legemiddelverket: Bytt merke nå som du har muligheten

– Nå som det ikke er mulig å få tak i den likevel, oppfordrer vi brukerne til å benytte anledningen til å be legen skrive ut et alternativ som gir lavere risiko for blodpropp enn Mercilon, sier overlege i Statens legemiddelverk, Sigurd Hortemo.

Mercilon er en såkalt kombinasjonspille og består av østrogen og desogestrel. Mens de snilleste kombinasjons p-pillene gir 6–7 blodpropper i året per 10.000 brukere, utgjør Mercilon en blodproppfare på mellom 9 og 12 per 10.000.

Hortemo understreker likevel at det ikke er en stor fare forbundet med bruk av Mercilon.

– Risikoen for blodpropp er lav for alle typene, og det er viktig at kvinner finner en pille de trives med, men hvis de likevel skal bytte, bør de bytte til en med lavere risiko sier han.

For dem som nå vurderer å bytte, eller må gå over til et annet merke sier Hortemo det er uproblematisk å bytte merke.

– Når du har tatt den siste pillen med hormon på brettet med Mercilon, kan du starte rett på en annen p-pille eller en minipille, Det er bare å bytte fra dag til dag, det er ikke noe problem forsikrer Hortemo.

MSD: Lav risiko for blodpropp

Det er ikke bare Mercilon apotekhyllene er tomme for. Statens legemiddelverk har publisert en oversikt over all legemiddelmangel her.

Hortemo sier det er et stort problem at det blir tomt for legemidler og at det hovedsakelig skyldes logistikk- og produksjonsproblemer som i dette tilfellet.

Hans Petter Strifeldt i MSD mener det er liten risiko forbundet med bruk av Mercilon.

– Alle kombinasjonspiller har en viss risiko for blodpropp, men den er heldigvis lav, skriver Strifeldt i en tekstmelding til VG og viser til de samme risikotallene som Statens legemiddelverk.

Han argumenterer dessuten for at Statens legemiddelverk tidligere har uttalt at man ikke bytter p-piller nettopp fordi det er forbundet en risiko for blodpropp når man først begynner på p-pillen, eller bytter merke.

