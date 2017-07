Professor beklager seksuelle meldinger til unge kvinner

Professor Nils Rune Langeland ved Universitetet i Stavanger, som sendte grove seksuelle meldinger til flere unge kvinner, ber nå om unnskyldning.

Det melder NRK, som har mottatt en sms fra professoren.

«Eg beklager uten atterhald meldingane. Dei var klart upassande. Eg vil understreke at ingen av meldingane blei sendt til eigne studentar. Eg tek det fulle ansvar for det eg har gjort,» skriver Langeland i en tekstmelding til NRK.

Langeland har foreløpig ikke besvart VGs henvendelser.

Instituttleder Odd Magne Bakke, som leder Institutt for kultur- og språkvitenskap ved UiS, der Langeland er professor i historie, sier dette til VG om at Langeland nå har lagt seg flat og beklager det som har skjedd:

– Det tar jeg til etterretning. Utover det har jeg ingen kommentar, sier Bakke, som ikke vil svare på noen andre spørsmål vedrørende denne saken.

Universitetet i Stavanger behandler saken saken, ifølge en uttalelse de har publisert på sine nettsider tidligere i uken.

– Institutt for kultur- og språkvitenskap håndterer saken og vil følge reglene for saksbehandling i det offentlige. UiS forholder seg til at dette er en personalsak som må håndteres korrekt av hensyn til alle parter, skrev Universitetet på sine nettsider onsdag.

– Lovverket tilsier at alle opplysninger i en personalsak er taushetsbelagt. Det er derfor ikke mulig for UiS å gi ytterligere kommentarer om saken i offentligheten nå, het det videre.

Dette er ifølge NRK første gang professoren uttaler seg om saken til media, etter at nettavisen Khrono først omtalte saken på mandag.