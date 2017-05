Norske kvinner: Derfor ventet vi med å få barn

Ikke siden 1986 har fruktbarhetstallet for norske kvinner vært så lavt som det er nå. VG har spurt norske kvinner om hva som gjorde at de valgte å få barn når de gjorde.

VG skrev mandag om den ferske SSB-rapporten «Nedgangen i fruktbarhet fra 2010», hvor forskerne har undersøkt hvordan den økonomiske situasjonen har medvirket til nedgangen i fruktbarhet etter finanskrisen.

Siden 2010 har fruktbarhetstallet for norske kvinner falt hvert eneste år, og i 2016 lå tallet på 1,71 barn per kvinne. For å finne tilsvarende lavt tall i fruktbarhet blant norske kvinner må vi så langt tilbake som til 1986.

Fruktbarhet og fødsler i Norge * I 2016 ble det født 58 900 barn, nesten like mange som i 2015. Dette gir et samlet fruktbarhetstall (SFT) på 1,71 barn per kvinne. * Fruktbarheten har gått ned hvert år siden 2009. Norske kvinner blir også stadig eldre før de føder sitt første barn. * I 2016 ble det i alt født 58.89 barn, hvorav 30.386 var gutter og 28.504 jenter. * I 2006 var tilsvarende tall 58.454 barn født totalt, hvorav 29.989 var gutter, og 28.556 jenter. Kilde: SSB

Ifølge Statistisk sentralbyrå blir norske kvinner stadig eldre når de føder sitt første barn, og gjennomsnittlig alder ved første barns fødsel var i fjor 29 år.

– Vi har funnet at tilknytning til arbeidslivet er en viktig faktor til at kvinner venter med å få barn. I tillegg til at det er av betydning å ha arbeidserfaring før man får sitt første barn, uttalte forsker Lars Dommermuth ved Statistisk sentralbyrå til VG.

Politisk leder Kirsten Jørgensen i Den norske jordmorforening støtter forklaringen og sier at kvinner i dag får barn senere i livet av flere årsaker:

– For det første studerer man lenger. Og for å kunne opparbeide seg rettigheter til permisjon må man ha vært i arbeid i seks måneder. Da får man barn senere i livet, men også færre barn. Når man er over 30 år og får sitt første barn sier det seg selv at man som regel ikke får fire stykker, sier Jørgensen.

Norske kvinner: Derfor ventet vi



VG har vært ute på gaten i Oslo og spurt norske kvinner med barn om hva som gjorde at de valgte å få barn i slutten av 20-årene eller begynnelsen av 30-åra.

Karina Danielsen (34), har to barn:

29 ÅR GAMMEL: Tobarnsmor Karina Danielsen (34) var 29 da hun fikk sitt første barn. Foto: FRODE HANSEN, VG

– Jeg var 29 år gammel da jeg fikk mitt første barn. Grunnen til at jeg ikke fikk barn tidligere var blant annet på grunn av at jeg studerte og jobbet. Jeg tror også det handlet litt om livsstil. Jeg hadde lyst til å reise og ha egentid. Jeg har vært sammen med samboeren min i 12 år, så det handler mest om livsstil, sier Danielsen.

Aina Larsen (30), har tvillinger:

29 ÅR GAMMEL: Aina Larsen (30) var 29 år gammel da hun ble tvillingmamma. Foto: FRODE HANSEN, VG

– Jeg ventet med å få barn til jeg bar 29 år gammel fordi jeg ville være ferdig med studier, og ønsket å eie egen leilighet. Jeg ville at barna skulle ha en trygg økonomisk oppvekst, og jeg tror det ville vært vanskelig når jeg studerte, sier hun.

Maren Maal (29), gravid med første barn og Mirjam Ose-Velle (28), har et barn

29 og 27 ÅR GAMLE: Maren Maal (29) er gravid for første gang nå, mens venninnen Mirjam Ose-Velle (28) var 27 år gammel da hun fikk sitt første barn. FRODE HANSEN, VG

– Jeg ville ha en trygg økonomisk situasjon før jeg fikk barn, og ha rammene i orden. Samtidig mener jeg det er viktig at det blir sagt at det også som regel gjelder for mannen. Det handler ikke alltid bare om hva som er viktig for kvinnen. For oss var økonomisk sikkerhet viktig, sier Maal.

– Jeg fikk barn da jeg var 27 år gammel, og da var det ingen av mine venner som hadde barn. Jeg savnet det fellesskapet. Jeg jobber som sykepleier, men har ikke fast stilling, så det er enkelte ting som har vært vanskelig etter at jeg fikk barn, sier Ose-Velle.

Charlotte Gjertsen (26), et barn:

26 ÅR GAMMEL: Charlotte Gjertsen fikk sitt første barn som 26-åring, men sier det opplevdes som sent sammenlignet med flere av hennes venninner. Foto: FRODE HANSEN, VG

– Jeg var kanskje tidlig ute sett opp mot statistikken, men i Lofoten der jeg kommer fra føler jeg at det likevel var litt sent. Jeg studerte og levde livet, og ville ikke få barn andre året i studiene, men jeg tenkte ikke på at det var viktig å ha fast jobb – selv om jeg visste om reglene for permisjon. Det viktigste for meg var at jeg følte meg klar, sier Gjertsen.

Stine Madsen (36), et barn:

– Jeg fikk barn da jeg var 36 år gammel fordi jeg studer

te sent, startet mitt eget firma, ville ha karrieren i boks – og selvfølgelig finne den rette partneren. Jeg bodde i utlandet frem til jeg var 30 år gammel, og ville finne den rette personen å få barn sammen med. Det har jeg gjort nå. Samtidig mener jeg det er viktig at man føler seg moden, sier hun.

36 ÅR GAMMEL: Stine Madsen var 36 år gammel da hun ble mor for første gang. Foto: FRODE HANSEN, VG

– Viktig med økonomisk sikkerhet



Kristin Jørgensen i Den norske jordmorforening understreker at det er bra at kvinner studerer lenge og får seg en sikker jobb.

– Samtidig mener jeg at det bør legges bedre til rette for at man kan opparbeide seg permisjonsrettigheter i studietiden, og at det legges mer til rette økonomisk for muligheten til å få barn tidligere, sier hun.

Hun legger til at det for mange kvinner kan oppleves som vanskelig å få barn i yngre alder også på grunn av de norske boligprisene.

– Fruktbarheten synker drastisk jo lenger man venter. Myndighetene og regjeringen må ta på alvor at det fødes færre barn i dette landet, og jeg mener man må se på rammene for det å kunne stifte familie også i studietiden, sier hun.

Jørgensen mener økonomisk sikkerhet er viktig for dagens unge.

– Med det tøffe jobbmarkedet og prisene i boligmarkedet må man ha en solid økonomi i bunnen før man får barn. Uten rettigheter til permisjon med lønn sitter man ikke igjen med mye. Det er viktig at kvinner gis mulighet til å få barn når de ønsker det.

