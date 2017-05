Muslimsk samfunnsdebattant mottar trusselbrev

Rania Jalal Al-Nahi har tatt offentlig oppgjør med muslimske kvinners mangel på rettigheter. Nå mottar hun sjikanerende og truende brev på døren hjemme.

«DØ HORE VANTRO MOSKE ØDELEGER», står det på en av brevene Rania Jalal Al-Nahi, student, frilanser og samfunnsdebattant, fant utenfor døren sin.

BREV: «DØ HORE» står det på en av brevene Rania Jalal Al-Nahi har mottatt. Foto: PRIVAT

Trebarnsmoren skrev blant annet et debattinnlegg i VG om at muslimske kvinner nektes religiøs skilsmisse som hevntaktikk, og at moskeer i Norge bidrar til å gjøre det vanskeligere for kvinner å få religiøs skilsmisse.

Mottar trusselbrev

Dette falt ikke i god jord hos alle, og Al-Nahi forteller nå at hun har mottatt meldinger, telefoner fra skjulte numre og trusselbrev utenfor døren, hvor hun bor på skjult adresse.

– Det er ubehagelig, jeg er trebarnsmor og blir jo redd og engstelig. Spesielt når jeg vet at noen har vært rett utenfor døren, det er skummelt, sier Al-Nahi.

VG-spesial: Den brutale hetsen

I fjor skrev hun et lignende innlegg i Aftenposten om at det er mennene som sitter med makten, og at hun selv måtte få hjelp av sin far for å få innvilget religiøs skilsmisse. Og i et innlegg i Dagbladet oppfordrer hun flere til å ta offentlig oppgjør.

SAMTALE: Rania Jalal Al Nahi har tidligere vært i samtale med Jonas Gahr Støre om sosial kontroll og tvangsekteskap. Foto: Frode Hansen , VG

Hun har også holdt taler i moskeen, er aktiv på sosiale medier, og har møtt flere politikere om hvordan nå ut til muslimske kvinner.

Har anmeldt til politiet

– Det har tydeligvis truffet noen. Når man ytrer seg offentlig som kvinne i Norge er man generelt utsatt, og man regner med å få reaksjoner. Men politikerne må gjøre noe for å bekjempe slike holdninger, sier Al-Nahi.

FÅR ANGST: Rania Jalal Al-Nahi gruer seg til å både ta telefonen og hente posten etter at slike brev har dukket opp hjemme hos henne. Foto: PRIVAT

Les også: Amal Aden: Jeg fikk 322 trusler

Politiet bekrefter å ha mottatt anmeldelsene.

– Det kan bekreftes at det er to saker registrert på anmeldelser. Begge sakene er henlagt med begrunnelsen «grunnet manglende opplysninger om gjerningsmannen», sier politiadvokat Nora Eek-Nielsen.

Al-Nahi forteller at meldingene for alvor begynte å strømme inn rett før jul. Da anmeldte hun to av truslene hun har fått.

«DIN HORE. MÅTTE ALLAH STRAFFE DEG».

«ALLAS VOKTERE LAR DEG IKKE VÆRE. DU KNULLER VANTRO MENN. HOLD ISLAM REN», står det på en lapp som ble lagt familiens postkasse.

Al-Nahi skrev et innlegg i VG i desember om hvordan hun da opplevde å få trusler, hets og sjikane for å ha deltatt i samfunnsdebatten.

Al-Nahis forlovede, Yousef Bartho Assidiq, leder for Just Unity, som jobber med å forebygge radikalisering og ekstremisme blant ungdom, reagerer sterkt på brevene som har kommet hjem til familien.

Les også: Tre dager som kvinne i Saudi-Arabia

– Til nå har jeg stått på sidelinjen som en støttespiller fordi hun er sterk nok til å kjempe sine egne kamper, men etter dette kommer jeg til å gå inn i konflikten og gjøre alt jeg kan for å identifisere de som står bak og få dem straffeforfulgt, sier han.

– Jeg må kjempe videre

Også han peker på at Al-Nahi har truffet en nerve.

– Vi forstår at når man deltar i offentligheten må man tåle litt trøkk og at folk er uenige, men slike trusler og sjikaner er ikke akseptabelt, sier Assidiq.

Les også: VGs Shazia Majid spør: Erna – gjør du nok for disse kvinnene?

Al-Nahi forteller imidlertid at truslene, telefonene og meldingene ikke vil få henne til å tie, og hun forteller at hun kommer til å fortsette å anmelde trusler.

– Det beviser bare at jeg må kjempe videre. Jeg har også fått mange henvendelser fra mange som sliter med det samme. De tør ikke å ta opp kampen og velger å leve i frykten, sier Al-Nahi.