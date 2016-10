Christian Ringnes samlet 154 kvinnetopper til fest

Onsdag kveld hadde investor Christian Ringnes samlet kvinner som har utmerket seg til kos og nettverksbygging på ærverdige Grand Hotel som skinte i nyoppusset drakt.

Etter et lite vorspiel i den splitter nye vinkjelleren bar det opp til Rococosalen og skalldyrsmiddag. Bare ett mannebein var å skue - investoren selv.

Hvem blir bedt?

Det er to kriterier for å bli invitert på hans kvinnefester, som begynte på Småflaskemuseet for fem år siden.

– Det ene er at jeg må kjenne dem personlig, og det andre er at de må ha utmerket seg på en eller annen måte, fortrinnsvis innenfor norsk samfunnsliv. Om det nå er de beste frisørene eller de beste skuespillerne - kvinner som har imponert meg, oppsummerer Ringnes.

Og det var det tydeligvis mange som hadde gjort, 154, både unge og gamle i alderen 23 til 80.

– Poenget med festen, er det nettverksbygging?

– På en måte, sier Ringnes, men skynder seg å legge til at man ikke alltid trenger å ha et veldig klart poeng, at det er nok at noe er hyggelig og oppleves velkomment.

– Jeg vil da absolutt si at nettverk er noe man alltid bygger, og her er det mange som ellers ikke ville ha møtt hverandre, så det er absolutt et element av nettverksbygging i det, sier Ringnes.

Anette Stai var en av dem som ville benytte anledningen til å legge nye kontakter.

– Skal du bygge nettverk over sjampanjen?

– Ja, det håper jeg. Jeg lager jo klær så jeg synes det er morsomt å komme slik at jeg kan prakke klærne mine på noen, sier Stai med en rå latter.

Advokat Ellen Holager Andenæs har gledet seg til festen hele året, men noen nettverksbygger er hun ikke.

– Jeg synes nettverk er ufyselig. Jeg liker bare å treffe og være sammen med mennesker som jeg synes er hyggelige for sin egen skyld, sier hun.

– Deilig å bli hyllet

De aller fleste så ut til bare å ville kose seg litt en regntung onsdag i oktober.

– Jeg må jo innrømme at det er litt deilig å bli hyllet, og at vi kan lære å hylle hverandre lite grann mer. Det er jo jeg i raushetens tid veldig, veldig tilhenger av. At vi faktisk inviterer og hyller folk som vi digger, sier Kathrine Aspaas, forfatter av «Raushetens Tid» og tidligere mangeårig finansjournalist.