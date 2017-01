2000 deltok i internasjonal kvinnemarsj i Oslo

Amerikanerne var godt representert da «Womens March» gikk av stabelen i Oslo lørdag. Og det var USAs nyvlagte president som fikk store deler av den negative oppmerksomheten.

Lørdag ettermiddag ble det verdensomspennende arrangementet «Women`s March arrangert i Oslo. Kvinner var ikke overraskende høyest representert. Det var også amerikanerne, og tilhørende amerikanske slagord, rettet mot Trump.

«Pussy`s got claws»

–Jeg har bodd i New York, og jeg har blitt grabbet så mange ganger «by the pussy», og jeg er drittlei av det, sier amerikanske Victoria Coleman som nå bor i Oslo.

Uttrykket hun referer til er Donald Trumps kontroversielle uttalelse om sin måte å tilnærme seg kvinner på. Trump beklaget uttalelsene i ettertid av avsløringene.

Coleman og venninnen Karyn Seroussi, også fra USA, hadde med utgangspunkt i den uttalelsen laget skilt med slagordet «Pussy grabs back. Pussy got claws».

«PUSSY GRABS BACK»: Amerikanske Victoria Coleman og venninnen Karyn Seroussi hadde rekruttert Megan Springer, (til høyre) mens de satt på T-banen ned til byen. Springer var på besøk i Oslo for helgen, mens Coleman og Seroussi bor i Norge. FOTO: FRODE HANSEN

Engasjementet var tilsvarende blant resten av de marsjerende i Oslo.

Abigail Smith fra Texas hadde møtt opp under parolen «Pussy Power». På genseren hadde hun det tydelige budskapet «Don`t mess with Texas women». Hun har bodd i Norge i tre år, og i februar må hun flytte tilbake til hjemlandet. Det ser hun ikke frem til.

–Han er en moderne Hitler, sier Smith om landets nye president. Hun synes tanken på å flytte tilbake er skremmende.

–Jeg har hørt om kvinner på gaten som får hijaben sin revet av, sier hun.

Rørt taler



Ifølge NTB anslo politiet i Oslo at 2.000 demonstranter hadde møtt opp til Womens March i Oslo. I Washington er det forventet at 500.000 skal marsjere for kvinners rettigheter, som de frykter skal bli dårligere under Trumps presidentperiode.

FEMINIST MED TESTOSTERON: Mannlige feminister møtte også opp på Womens March i Oslo. Foto: FRODE HANSEN, VG

Før marsjen gikk fra Youngstorget, holdt representant fra aktivistgruppen Black Lives Matter Norge, Kama Dualeh appell. Tidvis rørt, snakket hun om viktigheten av at kvinner tror på at de kan bidra til en forandring.

– Jeg har fått høre at jeg må senke standarden min for hva jeg kan jobbe med, på grunn av at jeg er kvinne. Mitt budskap er at ditt kjønn kan ikke stå i veien for din evne til å utrette noe i livet, sa Dualeh.

Blant de andre talerne var Abid Raja, Elisabeth Grieg og Heidi Nordby Lunde.

–Ingen land går først, vi går sammen

– Jeg skal innrømme at jeg så ikke på tv i går, men jeg hørte hva som ble sagt, og til det har jeg å si.

–Nei, Amerika skal ikke gå først, ingen land går først, vi går sammen fastslo leder av norske Democrats Abroad, Lisa Cooper, fra scenen på Løvebakken.

Cooper innrømmet at dette var hennes første marsj og dermed hennes første tale i en marsj, men hun lovet at heretter skulle det bli flere.

For som Anne Lise Ryel oppsummerte det, mens frostrøyken sto ut av munnen hennes, og Rådhusklokkene ringte.

–Det blåser en kald vind fra høyre, ikke bare over USA, men også England, Russland Østerrike, Frankrike, Tyskland, og mange flere land. Det bringer med seg utrygghet, harde ord, marginalisering, og tilbakeslag for likestillingen.

–Likegyldighet er verst



– Vi har gått noen skritt frem og noen skritt tilbake, men akkurat nå er det litt for mange skritt tilbake, særlig hvis vi løfter blikket og ser globalt. Det er forferdelig å se på, og vi må ikke se på det. Vi må gjøre noe, proklamerte generalsekretær i Kreftforeningen, Anne Lise Ryel foran et par tusen kvinner og menn på Løvebakken i Oslo.

ALLE KAN GJØRE EN FORSKJELL: Anne Lise Ryel fikk stor applaus for sin engasjerende tale. Hun proklamerte blant annet at hver og en kan gjøre en forskjell. Foto: FRODE HANSEN, VG

Mens kuldegradene droppet stadig lenger ned på minustallet, varmet engasjementet og faklene Løvebakken.

For den som skulle lure på om et engasjement i lille Norge skulle ha noen utslagsgivende effekt, var Ryels tale klar.

–Budskapet er at likegyldighet er det aller verste, tusen takk for at dere ikke er likegyldige.