Kvinne siktet for drap på sin egen far og tidligere samboer

En kvinne i 40-årene er pågrepet og siktet for å ha drept to menn som ble funnet døde i Kristiansand i henholdsvis 2002 og 2014.

VG har fått bekreftet at mannen som døde i 2002 var kvinnens far, mens mannen som døde i 2014 var kvinnens tidligere samboer.

– Politiet har i dag pågrepet en kvinne i 40-årene. Hun er siktet for to drap. Drapene fant sted i 2002 og 2014, opplyste fungerende påtaleleder Cecilie Pedersen Hille i Agder politidistrikt på en pressekonferanse tirsdag ettermiddag.

Den fornærmede i saken fra 2014 er en mann i 60-årene som ble funnet død på et hotellrom på tidligere First Hotel i Dronningens gate i Kristiansand 6. april dette året.

– Obduksjonsrapporten har vist at fornærmede døde av forgiftning, sa Pedersen Hille.

Siktede og fornærmede har tidligere vært samboere, og de har to mindreårige barn sammen.

VG erfarer at kvinnen skal ha vært på besøk på mannens hotellrom.

Samme dag som mannen i 60-årene ble funnet død, startet politiet drapsetterforskning. Etterforskningen har gitt politiet «tilstrekkelig grunnlag» for også å mistenke henne for et annet drap, opplyser Pedersen Hille.

Fornærmede i den andre saken er en mann i 50-årene som ble funnet død i sin bolig i Kristiansand 27. mars 2002. Han hadde en familierelasjon til den siktede kvinnen.

Fædrelandsvennen skriver at avisen har fått bekreftet at mannen var den nå siktede kvinnens far.

Siktedes forsvarer, advokat Ole Andreas Thrana, sier kvinnen i 40-årene, som er etnisk norsk, stiller seg uforstående til siktelsen. Kvinnen er ikke tidligere domfelt.

– Hun er lei seg og stiller seg helt uforstående til siktelsen, sier Thrana til VG.

Ukjent dødsårsak

Pedersen Hille opplyser at politiet ikke kjenner til dødsårsaken for mannen i 50-årene. Saken ble henlagt som intet straffbart forhold og mannen ble aldri obdusert.

– Sett i ettertid burde han vært obdusert, sier Pedersen Hille.

– Det er opplysninger under etterforskningen av 2014-saken som gjør at man ser på 2002-saken annerledes enn det man gjorde da den ble henlagt.

Pedersen Hille sier hun ikke kommentere kvinnens motiv i de to sakene, og påpeker at den siktede så langt ikke er avhørt.

– Det har pågått en lang og omfattende etterforskning helt siden 2014 hvor mistankegrunnlaget gradvis har blitt styrket hele veien, og det er bakgrunnen for at vi går til pågripelse først nå, sier Pedersen Hille.

Kripos har bistått lokalt politi i saken siden januar 2016.

Fengsling



Onsdag blir den siktede fremstilt for varetektsfengsling i Kristiansand tingrett.

Assisterende oppvekstdirektør Svein Tore Kvernes i Kristiansand kommune bekrefter at kommunen følger opp saken.

– Vi har et apparat for oppfølging der det trengs i saken. Vi kan ikke gå spesifikt inn på hva vi gjør, sier han til VG.

