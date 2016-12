Kvinne mente å ha hørt rop om hjelp - leteaksjon iverksatt i Hordaland

Politiet startet lørdag kveld et søk etter en eller flere personer etter at en kvinne ringte politiet og fortalte at hun hadde hørt rop om hjelp.

– Vi har ingen opplysninger om at noen trenger hjelp. Men vi tok det alvorlig da hun ringte inn og fortalte om dette, sier operasjonsleder i Vest politidistrikt, Bjarte Rebnord, til VG.

Kvinnen forklarte at ropene kom fra kaiområdet i Sæbøvik i Kvinnherad kommune i Hordaland.

Klokken 20.51 meldte politiet på Twitter at de satte i gang en redningsaksjon i samarbeid med Hovedredningssentralen Sør-Norge. Søket foregår både til lands og på sjøen.

Det var en kvinne som i 19-tiden meldte fra til politiet om at hun mente hun hadde hørt rop fra kaiområdet i tettstedet Sæbøvik.

En politipatrulje og mannskaper fra det lokale brannvesenet foretok et søk i området etter at meldingen kom. Senere ble også Hovedredningssentralen koblet inn.

– Vi har søkt en stund, og ikke funnet noe. Det er heller ikke opplysninger som tilsier at noen er i nød eller trenger hjelp, sier operasjonsleder Bjarte Rebnord til VG.

– Det er andre som har hørt stemmer i samme tidsrom, men disse har ikke oppfattet dette som rop eller hjelp. Det er heller ingen som er savnet i området. Nå er planen at vi søker ferdig, spesielt i Sæbøvika. Gjøres det ikke funn kommer vil til å trappe ned litt, legger han til.

Politiet tar gjerne imot tips på telefon 02800.