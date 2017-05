Kvinne dømt til fengsel for falske voldtektsanmeldelser

En kvinne fra Hordaland er dømt til seks måneders fengsel for uriktig å ha anmeldt en mann for å ha voldtatt henne to ganger.

Kvinnen ble kjent med mannen gjennom barnas barnehage. Hun ble invitert hjem til ham høsten 2014, og besøket endte med sex to dager på rad. Et år senere anmeldte den gifte kvinnen mannen for voldtekter, melder NRK.

Bergen tingrett har ikke festet lit til kvinnens forklaring. Aktor la i retten fram en 98 siders utskrift med meldinger kvinnen og mannen hadde sendt til hverandre. Blant annet var det meldinger med erotisk innhold, og kvinnen hadde også sendt nakenbilder av seg selv og skrevet at hun var glad i mannen.

Aktor i saken, statsadvokat Elisabeth Deinboll, sier til NRK at falske voldtektsanklager er veldig ødeleggende for troverdigheten til kvinner som faktisk blir voldtatt.

Den anmeldte mannen ble aldri siktet for voldtekt, kun avhørt som mistenkt. For kvinnen er to måneder av fengselsstraffen gjort betinget, slik at hun må sone fire måneder.