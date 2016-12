Kvinne døde etter skiulykke i Kvitfjell

En 23 år gammel kvinnelig skikjører døde på sykehus etter en fallulykke i alpinløypa på Kvitfjell i Oppland.

Ulykken skjedde lørdag ettermiddag i nasjonalanlegget på det kjente alpinstedet. Politiet har fått opplyst fra vitner at Oslo-kvinnen kjørte i den såkalte svarte løypa, der det er flere svært bratte partier.

– Det er blant andre en skitrener som har sett henne kjøre nedover. Hun hadde tilsynelatende gode skiferdigheter, men plutselig skal hun ha økt farten, fått et løft og landet et stykke nedenfor. Ingen har sett selve nedslaget, men det er tydelig at hun har falt, sier politiførstebetjent Svein Morten Laingen ved Midt-Gudbrandsdal lensmannskontor til NTB.

Han forklarer at folk på stedet utførte førstehjelp på kvinnen, og at skipatruljene raskt kom til stedet.

– Hun var ikke bevisst. Først ble hun fraktet til sykehuset i Lillehammer, og deretter ganske umiddelbart videre til Ullevål sykehus i Oslo, sier Laingen.

Mandag kveld fikk politiet opplyst fra sykehuset at kvinnen døde av skadene hun pådro seg i fallet.

Politiet har gjort undersøkelser på stedet og snakket med dem som jobber i anlegget. Kvinnen skal obduseres, men hendelsen ser ut til å ha vært en ulykke.

– Det framstår som en ulykke med fatal utgang. Hun har ikke krasjet med gjenstander eller noe annet i anlegget, og vi har fått opplyst at hun brukte hjelm, sier Laingen.

23-åringen fra Oslo var ikke tilknyttet noen av gruppene som trente i Kvitfjell på ulykkestidspunktet.