Kvinne (72) har fått hjerneblødning etter hjemmeran

Den eldre kvinnen som ble bundet fast og slått i et brutalt hjemmeran fredag, er lagt inn på sykehus med hjernerystelse og hjerneblødning, opplyser datteren.

Tips oss 2200 22 00 00 00

2200@vg.no

I 23-tiden fredag fikk politiet i Vestfold melding om at tre maskerte menn tok seg inn i et hus i Vestfold og truet et eldre ekteparet med kniv og vold.

Kvinnen har fått hjerneblødning som følge av overfallet, skriver NRK.

– Hun har ikke kunnet snakke med meg etter hendelsen, men hun husker heller ikke særlig mye. Hun ble sendt til Ullevål Sykehus og nå skal hun overføres til Tønsberg sykehus. Vi vet foreløpig ikke hvor lenge hun må være der, sier ofrenes datter, Wibecke Bråten Hals, til VG.

Faren som også skal ha blitt slått av gjerningsmennene fikk ikke like alvorlige skader. Han er nå hjemme, men avhengig av at noen er rundt han hele tiden.

– Faren min har en veldig sterk psyke. Han sier han ikke ble redd, men rett og slett forbanna. Men han sitter jo i rullestol og kunne ikke gjøre så mye, sier datteren.

Nå er datteren bekymret for at den brutale opplevelsen vil gå utover foreldrenes livskvalitet.

– Jeg håper virkelig ikke de vil gå rundt der og være bekymret resten av livet på grunn av dette her. De er noen gjestfrie mennesker, men etter det vi har opplevd nå, så bør de være mer skeptiske:

– Dette er tydeligvis realiteten – det er folk der ute som vil andre vondt. Jeg håpre politiet klarer å ta gjerningsmennene og at de får som fortjent, avslutter hun.

Gjerningsmennene er fortsatt på frifot og saken etterforskes videre, opplyser politiet i Vestfold til VG.