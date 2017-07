Kvinne (37) fikk millionerstatning etter trafikkulykke da hun var 8 år. Da hun ble 18 var de borte

Kvinnen fikk 1,2 millioner i erstatning etter en bilulykke da hun var liten. To dager før 18-årsdagen hennes tok faren ut alle pengene fra kontoen uten at kommunen som skulle passe på dem, grep inn.

Nesten 30 år etter at kvinnen (37) ble skadet i en bilulykke, fikk hun vite at hun hadde fått 1,2 millioner kroner i erstatning.

Kvinnen, som ønsker å være anonym, var da åtte år gammel. I den samme ulykken mistet moren livet.

Da hun ble myndig i 1998 skulle hun etter planen få kontroll over erstatningsbeløpet som Nedre Eiker kommune hadde forvaltet for henne i ti år. Da sto det 1.257.423 kroner på kontoen som ble kontrollert av kommunens organ, såkalt overformynderi.

Men: To dager før hun fylte 18 år tok faren hennes ut pengene, uten at hverken kommunen eller banken reagerte.

Den 18 år gamle jenta ante ingenting.

– Rett og slett et sjokk



Til VG forteller hun at hun frem til hun var 36 år i 2016 ikke har visst om pengene som egentlig var hennes.

Hun kom over beløpet da hun måtte dokumentere skadene hun fikk som barn overfor NAV. Da hadde hun ved en tilfeldighet fått vite hva overformynderi er.

– Det var helt uvirkelig. Jeg vet ikke hvordan jeg skal beskrive det en gang. Det var rett og slett et sjokk, at jeg aldri har fått noe informasjon om det, sier kvinnen om tidspunktet da hun fant ut om erstatningsbeløpet.

Vant i retten

Til VG sier kvinnen at hun har måttet kjempe mot både Nedre Eiker kommune og banken som utbetalte pengene – ingen ville innrømme at de gjorde feil.

Etter flere avslag på krav om erstatning, gikk hun til sak mot kommunen.

– Vi er av den oppfatning at overformynderiet har sviktet og ikke tatt vare på midlene. Vi har saksøkt kommunen fordi de ikke har gjort det de skulle, sa advokat Therese Lohne Boehlke, som har representert kvinnen, like før rettssaken startet.

Denne uken kom dommen fra Kongsberg og Eiker tingrett – kvinnen vant over kommunen. Hele beløpet i tillegg til renter fra alle årene skal betales fra kommunen tilbake til henne.

Samlet blir beløpet 1.988.477. Kommunen blir også dømt til å betale sakskostnader på 182.809 kroner.

– Hun er veldig lettet for at det gikk slik. Nå har vi kommet et skritt nærmere. Det har vært en veldig tung tid. Nå må vi vente en stund på om kommunen skal anke, sier kvinnens ektemann til VG.

Faren: – Ingen kommentar

VG har også vært i kontakt med faren til kvinnen, som i retten erkjente at han tok ut pengene fra kontoen hennes.

– Jeg har ingen kommentar til denne saken, sier mannen.

I dommen står det at faren sa i retten at han hadde fortalt datteren om erstatningsutbetalingen. Han forklarte også at utbetalingen var av stor betydning for familien.

Videre står det at retten ikke finner forklaringen hans troverdig. De begrunner det med at hans nye kone, som adopterte jenta, aldri fikk høre om erstatningen.

– Foreligger ikke erstatningsansvar

Nedre Eiker kommune opplyser til VG at de har sympati med saksøker og har forståelse for hennes livsbelastninger.

– Jeg har ikke lest dommen og har ikke fått diskutert det med klienten. Nå skal vi vurdere om vi skal anke, sier advokat Line With, som representerer Nedre Eiker kommune.

Før dommen kom var hun tydelig på at kommunen ville ta kampen:

– Kommunen kan ikke se at overformynderiet i sin tid handlet erstatningsbetingende eller at det foreligger erstatningsansvar.