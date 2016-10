Kvinne (35) falt utfor stup i Telemark

Kvinnen fra Skien falt mellom 20 og 30 meter. Søndag morgen ligger hun på intensivavdelingen på Sykehuset Telemark.

Tips oss 2200 22 00 00 00

2200@vg.no

Nødeatene rykket ut klokken 22.41 etter melding om fallulykken på St. Hansåsen ned mot Lindalstjern, melder politiet på Twitter.

Den skadede kvinnen ble hentet ut av skogen og fløyet til sykehuset i Skien med et Sea King-redningshelikopter.

Kvinnen er søndag morgen innlagt på intensivavdelingen på sykehuset.

Operasjonsleder i Telemark-politiet sier til VG at skadeomfanget foreløpig er ukjent.

Har du bilder? Tips VG her!

Politiet sier til NTB at kvinnen gikk tur sammen med en venn og at kvinnen skal ha mistet balansen da de stoppet på toppen av et fjell, og falt deretter utfor et bratt stup.