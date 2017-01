Tyrkia ba Interpol om hjelp: Krevde journalist utlevert fra Norge

Via Interpol har Tyrkia krevd at Norge må sende tilbake den tyrkiske journalisten Muharrem Seren, som søkte asyl i Norge i 2014.

Bakgrunnen for kravet om utlevering fra tyrkiske myndigheter, er en påstått dom på 3,5 års fengsel for biltyveri, som Tyrkia har lagt inn i Interpols bare over internasjonalt etterlyste forbrytere.

Les også: Tyrkiske NATO-offiserer har søkt asyl i Norge

Trakassert



Men Muharrem Seren sier at dommen er påfunn fra tyrkiske myndigheters side og at den følger i et kjent mønster hvor regimekritiske pressefolk blir trakassert:

FORFULGT: Muharrem Seren har to ganger blitt pågrepet i Norge etter begjæring via Interpol fra Tyrkia, Foto: , Amund Bakke Foss, VG

– Jeg er blitt tiltalt 55 ganger gjennom årene. 37 ganger er jeg blitt dømt for ulike former for økonomisk kriminalitet, og jeg satt fengsler fra 2002 til 2008. Jeg tror at jeg til sammen er ifølge 40–50 år fengsel, men alltid ubegrunnet og åpenbart fordi myndighetene misliker det vi har publisert gjennom årene, sier Seren til VG.

Rett før 17. mai 2014 hadde den tyrkiske journalisten og utgiveren Muharrem Seren kommet til Norge for å skrive om 200-årsjubileet for Grunnloven. Men det tok ikke lang tid før han fikk en telefon fra hjemlandet:

«Myndighetene ønsker å arrestere deg» sa hans tyrkiske advokat.

Siden den telefonsamtalen har Seren vært asylsøker i Norge. I to og et halvt år har han ventet på en avklaring om han får asyl fra norske myndigheter.

Les også: Tyrkia opphever menneskerettigheter under unntakstilstanden

Etterlyst via Interpol



Etter at han ble etterlyst, har politiet vært etter han to ganger på grunn av begjæringer fra Tyrkia;

** I september 2015 ble han hentet av politiet mens han var på norskkurs i Follo, men ble løslatt dagen etter, fordi politiet avviste begjæringen.

** I oktober i fjor, tre måneder etter det mislykkede kuppforsøket i Tyrkia, skjedde det igjen: Seren forteller at politiet hentet ham på hjemmeadressen i Oslo-området og holdt ham i ett døgn for å vurdere utleveringsbegjæringen.

– Politiet skal ha ros for at de raskt forsto at utleveringsbegjæringen ikke kunne innfris, sier tyrkerens advokat, Kjell T. Dahl til VG.

Les mer: Slik strammes grepet mot pressen i Tyrkia

Ille for journalister



Situasjonen for journalister i Tyrkia har vært ille i en årrekke, men er betydelig forverret etter kuppforsøket, ifølge Eva Stabell, prosjektleder i Norsk Journalistlag:

Ifølge ferske tall fra IFJ, den internasjonale føderasjonen for journalister, sitter 124 journalister arrestert i Tyrkia nå. Mer enn 130 medier er stengt, og ifølge unntakslovene kan myndighetene holde folk fengslet i 30 dager uten at de fremstilles for en domstol.

– Journalister som avslørte terrorister eller kupp-planleggere og kjempet aktivt mot kuppforsøket, blir nå selv stemplet som terrorister, sier Stabell til VG. Hun besøkte Tyrkia i fjor høst.

– Journalister risikerer opptil 74 års fengsel. I alle mediene hørte vi om jevnlige arrestasjoner og bøtelegging, blant annet for å fornærme presidenten eller ministere. Mange tyrkere er skuffet over svake reaksjoner fra Vest-Europa, sier Stabell.

Les også: Tyrkia: Journalister og forfattere arresteres midt på natten

Gresk dilemma



Torsdag kommer det første svaret på om Tyrkias allierte i NATO vil returnere offiserer etter kuppet. Da skal høyesterett i Hellas avgjøre om åtte offiserer som flyktet til Hellas i et kapret helikopter etter kuppet i fjor, kan utleveres slik Tyrkia har begjært.

Tyrkia har også etterlyst Fethullah Gülen, som Tyrkia mener sto bak det mislykte kuppforsøket 15. juli i fjor. Han bor i eksil i USA. Tyrkia setter nå sin lit til at den nye presidenten Donald Trump vil sende Gulen tilbake, ifølge Washington Post.

Satt inne i fire måneder



Da den tyrkiskkurdiske politikeren Mustafa Sarikaya satt fast i Norge i seks måneder, etter en slik arrestbegjæring fra Tyrkia.

Da Sarikaya landet på Rygge flyplass 28. januar i fjor, ble han pågrepet og fengslet på flyplassen fordi Tyrkia hadde lagt inn en begjæring om utlevering i Interpols ettersøknings-system.

Han satt fengslet i fire måneder ifølge Moss Dagblad, før han ble løslatt mot meldeplikt. Da begjæringen kom opp for Moss tingrett i juli, ble hele saken trukket av politiet som grunnløs,

Dermed kunne Sarikaya endelig returnere hjem til Kypros, hvor han har hatt politisk asyl siden 2012.

Les også: Erdogan strammer grepet: Journalister står på ny arrestasjonsliste