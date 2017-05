Kunstneren fortviler etter vandalisert statue i Sveio

Hodet på statuen av en norsk komponist ble funnet på bakken. Kunstneren mener det vil bli nærmest umulig å reparere de omfattende skadene.

Det var en tilfeldig forbipasserende som ved 02-tiden natt til søndag varslet politiet om at statuen av komponisten Fartein Valen var utsatt for hærverk.

– Det skal jo litt til for at det bare har ramlet av helt av seg selv, sier operasjonsleder Norunn Byrknes i Sør-Vest politidistrikt til VG.

Den lokale helten er nemlig kjent som alt annet enn hodeløs:

Fartein Valen blir av billedhugger Odin Øistad, som er kunstneren som står bak den vandaliserte skulpturen, omtalt som en av de største og viktigste komponistene gjennom tidene.

– Dette er helt vanvittig! Jeg blir helt målløs og satt ut. At mennesker har noe i seg som gjør at de får til å ødelegge et verk som er ment som noe positivt for Sveio er ubegripelig. Statuen var ment som en hyllest til den største og viktigste utad for oss, forteller Øistad.

FORTVILER: Billedhugger Odin Øistad som står bak statuen av Fartein Valen i Sveio, sier han er helt satt ut over at noen kan få seg til å ødelegge statuen. Han brukte ett og et halvt år på å ferdigstille statuen som er hugget i granitt. Foto: Privat

– Symbolsk sterkt å halshugge en statue



Han mener skulpturen som er hugget i granitt, og tok over ett og et halvt år å lage, vil bli nærmest umulig å reparere.

– Skupturen er jo hugget i helfigur, så det er ikke bare å sveise på igjen hodet slik man kunne gjort hvis det var en bronse-statue. Jeg har ikke inspisert skadene ennå, men jeg tror det vil bli veldig, veldig vanskelig å reparere. Slik jeg ser det nå er det ikke andre muligheter enn å hugge ny, forteller han.

Statuen, som ble avduket 15. april i fjor i forbindelse med Fartein Valen-festivalen, fikk kun stå ett år før den ble vandalisert. Kunstneren føler han har mistet ett viktig verk, og mener vandaliseringen må resultere i en anmeldelse.

KJENT: Fartein Valen bodde i Valevåg i Sveio kommune. Her på et bilde fra 1951 - året før han døde. Foto: Ntb , NTB scanpix

– De som har gjort dette må virkelig ha gått inn for det. Det er mye kraft som skal til for å klare dette. Jeg kan ikke forstå hvordan noen kan ha et slikt hat og sinne mot en skulptur. Det er veldig symbolsk sterkt å halshugge en statue, sier Øistad.

Politiet håper på tips



På Wikipedia blir Valen omtalt som en «banebryter for moderne musikk i Norge». Hans mest kjente komposisjon er orkesterstykket «Kirkegården ved havet».

Huset til Fartein Valen i Valevåg i Sveio er bevart som museum, og i fjor ble han hyllet med den omtalte statuen utenfor kommunehuset.

Da politiet kom til stedet var imidlertid det løse hodet plassert pent oppå statuen igjen. Men i frykt for at noen skulle skade seg eller stjele det, tok de det med seg.

– De tok hodet under armen, og dro tilbake til stasjonen. Så får vi håpe at det kan bli fikset igjen, sier Byrknes.

Politiet ønsker å komme til bunns i hva som har skjedd, og ber nå om tips fra folk som kan ha sett noe av interesse.

– Det er observert tre ungdommer i området, som vi ønsker kontakt med. I tillegg er det observert en voksen kvinne som har hatt kontakt med disse, sier hun.

VG har vært i kontakt med operasjonleder søndag formiddag, og politiet står fortsatt uten nye opplysninger i saken.