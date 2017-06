VG-tegner Christian Bloom fikk prisen for årets avistegning

JURYENS BEGRUNNELSE

Det var vanskelig å komme utenom Donald Trump denne gangen. Verden er i spill. Trump har skapt uro med sine ulike uttalelser om hvordan han ser USAs rolle i det internasjonale samfunnet.



Samtidig har Trump i manges øyne kastet vrak på klassiske amerikanske verdier. Gjennom valgkampen angrep han den frie pressen. Han hånet en krigsveteran og tidligere krigsfange som senator John McCain. Han harselerte med pårørende etter en amerikansk soldat som hadde ofret livet for USA.



Årets tegning gir oss en særdeles spisset versjon av hvordan USAs nye president fremstår på sitt mest uerfarne og selvopptatte. Noen vil mene at tegningen av Trump er vulgær, på grensen til det usmakelige. Men tegnerens oppgave er å provosere, å sette på spissen. Vi kan godt føle ubehag – fordi verden tidvis er ubehagelig. Svært ubehagelig.



Årets vinner leverer jevnlig sine arbeider til VG Helg. Som frilanser har han også en bred og omfattende produksjon andre steder. Han lager blant annet bokcovere og reklameplakater – og han har de siste 30 årene operert som graffitikunstner under tilnavnet Coderock.



Vi gratulerer Christian Bloom med Årets avistegning!