Pål Enger vil ha tyveridom gjenopptatt

Ett av Pushwagner-trykkene kunsttyven Pål Enger er dømt for ha stjålet, har nå dukket opp i en annen straffesak. Nå vil Enger ha dommen sin gjenopptatt.

Trykket knyttes til Imran Saber, kjent som «Onkel Skrue», og ble regnskapsført i en innrammingsbutikk før Enger begikk sitt tyveri i galleriet Fineart i desember i fjor, ifølge Dagbladet.

– Jeg er bitter. Retten dømte meg for å ha stjålet bilder jeg beviselig ikke har tatt, sier Enger.

Politiet sier de allerede er i gang med ny etterforskning i saken.

– Hvis det har skjedd en urett, så må den korrigeres, sier påtaleleder Dag Paulsen ved Manglerud politistasjon.

Enger ble i mars dømt til to års fengsel for å ha stjålet 15 verk av Pushwagner, Vebjørn Sand og Camilla Grythe som ifølge galleriet manglet fra lageret. Maleriene skal totalt ha hatt en verdi på 635.000 kroner. Enger har hele tiden hevdet at han kun stjal fem trykk.

Daglig leder Rolf Stavnem i Fineart sier at han ikke kjenner til Engers gjenopptakelsesbegjæring.

– Fineart forholder seg til at det foreligger videobevis på at Pål Enger bærer ut kunst av Finearts lokaler, at han innrømmet dette – selv om det er uenighet om antallet – og at han er dømt for forholdet, skriver Stavnem.