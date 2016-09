Kunder raser mot NSB-reklame:  – Å fremstille ståplasser som en god ting, er ganske frekt

I sine nyeste reklamefilmer lager NSB humor av fulle tog og ståplasser. Blant annet hevder selskapet at det gir gode rumpemuskler. Det falt ikke i smak hos kundene.

– Jeg syntes reklamene er helt tragisk. Det er ikke morsomt en gang. Bare tragikomisk, sier Olaf Dietzler til VG.

Han er en av mange NSB-kunder som har reagert med sinne på selskapets nye reklamefilmer. I to videoer prøver firmaet å fremstille ståplasser som en fordel, men det ble for mye for kundene.

Kunde: Rett og slett tragisk

På Facebook hagler kritikken. Dietzler skriver:

«Rett og slett tragisk når NSB febrilsk prøver å få en positiv vinkling på at togene er så fulle og de ikke klarer å levere et brukbart produkt.»

– Å fremstille ståplasser som en god ting, når man betaler for en sitteplass, er ganske frekt! utdyper Dietzler ovenfor VG.

Den ene reklamen handler om «balansen Monika fikk av å stå på toget hver dag i et år». Videoen viser en dame på Danskebåtens dansegulv. Mens de andre passasjerene fyker rundt, står hun stødig som et fjell. Hun har nemlig fått sjøbein av å kjøre tog.

Den andre viser en halvfeit mann som går langs en sandstrand. Jentene faller om når de ser ham bakfra – for han har fått store rumpemuskler av sine utallige togturer.

«Da burde jeg hatt sprettrumpe etter å ha pendlet Oslo-Drammen i 15 år,» svarer en pendler på Facebook.

KRITIKK: Denne videoen om Frode som får sprettrumpe av å ta toget, irriterer NSB sin kunder på Facebook. Foto: NSB

NSB: Håper vi kan få dem til å tenke positivt

På kritikken svarer NSB dette:

– NSB vet at det er mange kunder som opplever fulle tog og at det ikke alltid er så lett å finne sitteplasser på de mest travle tidene på døgnet. Dette ønsker vi å fortelle kundene våre gjennom ærlig kommunikasjon, samtidig som vi også håper vi kan få dem til å tenke litt i positiv retning, selv om det å ha ståplass ikke er ideelt, sier presserådgiver Gina Scholz.

Kunde Jan Erik Kasin kan ikke annet enn å riste på hodet. Han flirer når VG forteller hvorfor vi ringer – det blir liksom for dumt.

– Hvor skal jeg begynne? Disse reklamene er bare tullete. Det blir for dumt å bruke penger på idiotiske reklame når NSB ikke klarer å oppgradere hverken vogner eller toglinjer. Selv har jeg sluttet å kjøre tog, da de aldri holder tiden. Kanskje bedre å bruke pengene på å fikse de problemene?

Han pleide ofte å kjøre tog tur-retur Oslo-Bergen. Nå velger han fly i stede.

RUMPESPØK: Slik starter NSB sin reklamefilm om Frode som pendler. Foto: NSB

FORSTÅR KUNDENE: Cecilie Staude, høyskolelektor ved BI. Foto: Privat

Lektor: – Jeg skjønner at disse filmene provoserer

Lektor på BI og forsker på omdømme og sosiale medier, Cecilie Staude, sier til VG at hun ikke er overrasket over reaksjonene. Selv kjører hun tog hver dag og er vant til å stå «som sild i tønne».

– Dette er tydeligvis en film som ikke har truffet mange av oss som kjører tog hver dag. Det er merkelig at NSB lage humor av et så betent tema, og rart de ikke forutså at det ville komme reaksjoner.

Denne reklamekampanjen illustrere styrken til sosiale medier og viktigheten av å bruke den riktig, mener Staude.

– Når en kunde er misfornøyd med en merkevare eller et produkt er det lavterskel for å henvende seg til firmaet som solgte varen på sosiale medier. I så måte kan man si at Facebook fungerer som en klagemur for misfornøyde kunder – det opplever NSB nå, og det har de opplevd mange ganger tidligere, sier hun, og legger til:

– Jeg skjønner at disse filmene provoserer.

Det gjør NSB også.

– Det er leit at filmene oppleves provoserende for noen. Samtidig har vi også fått mange positive tilbakemeldinger på filmene våre i sosiale medier, sammen med et høyt antall visninger og delinger, avslutter Scholz.