Lotte viste seg i bikini med utlagt tarm - fikk beskjed om å kle på seg

Årets første strandtur ble spesiell for Lotte Grønbekk Elli, som har utlagt tarm.

Lotte Grønbekk Elli (25) var på stranden med familien, for første gang etter hun fikk utlagt tarm for ett år siden. Hun har også gått ned 15 kilo på fire måneder.

Det var Romerikes blad som først omtalte saken.

– Jeg bestemte meg for å endelig gå i bikini for første gang etter jeg fikk stomi, da jeg har rast ned i vekt og er såpass fornøyd at jeg ville gå i min helt nye bikini, skriver Grønbekk Elli på sin blogg.

Velfølelsen ble kortvarig.

«Ekkelt for menneskeheten»



– Jeg skulle bare sole meg med familien min og hundene mine da en fremmed kom bort og ga meg en ufin og sårende kommentar, forteller hun til VG.

Kvinnen ba Grønbekk Elli om å kle på seg.

– LIKE EKKELT SOM Å GÅ PÅ DO FOR ANDRE: Grønbekk Elli fikk utlagt tarm for ett år siden. Foto: PRIVAT

– Hun sa noe om at det var ekkelt for menneskeheten, forteller Grønbekk Elli til VG.

Bloggeren fikk utlagt tarm og pose på magen for ett år siden. Da hadde hun vært syk i fire år. Etter noen måneder begynte hun å blogge for å ta et oppgjør med fordommene mot folk som har stomi, og tok også modellbilder. Helgens strandtur var altså den første med pose på magen. Grønbekk Elli opplever kommentaren fra den fremmede kvinnen som ubehagelig.

– Det er vanskelig å utdype som noe mer enn et sjokk, skriver hun i en melding til VG.

Kvinnen var ifølge Grønbekk Elli også opptatt av innholdet i stomiposen.

– Hun kommenterte at det er ekkelt fordi det er avføring i den. Men det er godt gjort å se inn i den, det tror jeg det er bare jeg selv som kan, sier hun.

– Like ekkelt som å gå på do for andre

25-åringen har vært opptatt av å normalisere det hun mener er et tabu rundt utlagt tarm, eller stomipose. Hun understreker at hun ikke kommer til å slutte å stå i bresjen for å fjerne det tabuet nå. Tvert imot er hun mer motivert enn noen gang.

– Ja, og jeg har et enda bedre selvbilde, fordi dette knekker ikke meg, forteller hun.

Samtidig forstår Grønbekk Elli at enkelte kan synes det er ekkelt.

– Det er like ekkelt som å gå på do for andre, eller bytte bleier på barn, sier hun.

Hun legger til at tilbakemeldingene etter strandturen, og det påfølgende blogginnlegget om kommentaren, i all hovedsak har vært positive.

– Det er 99 prosent som er positive tilbakemeldinger. Det betyr mest.