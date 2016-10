Christina (22) ble hasteinnlagt på grunn av stress: – Det verste var følelsen av å ha skuffet meg selv

HOKKSUND (VG) Christina Henriksen (22) besvimte på jobb og ble sendt til sykehus i ambulanse. Beskjeden fra legen var klar: Du har stresset deg syk.

Når startet det? Stresset som tippet Christina over kanten?

– Åh, det er vanskelig å svare på. Jeg føler jeg alltid har stresset. Helt siden videregående har det vært mye – hele tiden. Stress var en del av normalen, sier hun.

– Jeg skulle klare alt

I mange år sjonglerte Christina tre jobber, hest på fôr seks dager i uken og skole. Samtidig skulle venner, bursdager og trening på helsestudio inn på timeplassen. Som oftest startet dagen halv seks om morgenen og varte til hun stupte i seng en gang over midnatt. Det ble fire-fem timer søvn, før det var på'n igjen.

– Jeg skulle alltid klare alt. Jeg følte at jeg mestret hverdagen sinnssykt bra, helt til jeg fikk et slag mitt i fleisen, sier Christina.

Christina forteller at hun har stresset siden videregående, uten å være klar over det.

– Jeg innså aldri at jeg hadde en mer hektisk hverdag enn flere av vennene mine. Derfor var jeg ikke klar over at det var usunt stress, sier hun.



22-åringen er en av et voksende antall unge som stresser seg så syke at de må behandles på sykehus. Overlege på Oslo universitetssykehus Trond Diseth er bekymret.

– Vi ser en kraftig økning av henvisninger og innleggelser for stressrelaterte tilstander. Det er viktig å fortelle – fordi vi ser barn og unge som får affisert sin hjerneutvikling, sin følelsesmessige, atferdsmessige, sosiale og kognitive utvikling. For mange fører det til vedvarende skoleproblemer, lærevansker, dropout og familiære problemer, sa Diseth i et oppsiktsvekkende foredrag på Lærernes Hus siste uke.

KJENNER FLERE: I den tiden da Christina ble behandlet for stress-sykdom, ble to-tre andre i klassen hennes innlagt med samme symptomer. Foto: Odin Jæger , VG

Besvimte i bilen



En vårdag i mai var Christina på vei hjem fra et besøk hos hesten i Lier da hun plutselig ble ubehagelig kvalm. Hun ble svimmel og uvel, og måtte kjøre inn til siden på motorveien.

Det svartnet. Det tok flere sekunder før hun kom til seg selv. Hun ringte stefaren og moren som kom å hentet henne, men likevel skjønte ikke Christina alvoret.

Dagen etter ble hun hentet på jobben i ambulanse. Kaldsvettende og kvalm, og med stadig høyere puls, ble hun fraktet til sykehus.

– Jeg fikk beskjed om at jeg rett og slett hadde stresset meg syk, sier Christina.

– Det verste var følelsen av å ha skuffet meg selv. Jeg har alltid vært en person som setter høye mål og vil prestere på alt.

GENERASJON PRESTASJON: Christina tror mange unge sliter med et stadig økt press. – I dag skal du prestere på skolen, du skal være god i noe utenom skolen, du skal trene, du skal kunne sminke deg pent nok … og slik fortsetter det, sier hun. Foto: Odin Jæger , VG

Er fremdeles redd



Noen uker før innleggelsen hadde Christina skrevet et innlegg på hest.no, en nettside hvor hestejenter deler erfaringer og tanker med hverandre. Her skrev hun at: «Alt går så lenge man går inn for det».

– Jeg gikk rundt og var rødsprengt i øya, men skjønte ikke hvorfor, minnes hun.

Etter sykehusinnleggelsen og flere besøk hos fastlege følte Christina at hun måtte fortelle sannheten:

«Jeg har fått en viktig lærepenge; Vi kan ikke klare alt, vi er ikke superhelter. Jeg overså alle kroppens signaler om at jeg måtte hvile. Ikke minst overså jeg hva de rundt meg sa. Mormor som satte spørsmålstegn ved vektnedgangen. Tanten min som sa jeg levde et altfor hektisk liv. Kollegaer som sa jeg så sliten ut. Jeg overså alle rundt meg- og meg selv. Jeg ble sykelig opptatt av å klare alt. Og det tok knekken på meg.»

– Jeg vet hvor mange der ute som stresser, så jeg følte det var viktig å dele min erfaring. Først nå etter to måneder med total avslapning, begynner jeg å komme til meg selv, sier hun.

I dag har Christina hesten bare tre dager i uken. Hun føler ikke noe press på å trene like mye lenger, og er flinkere til å lytte til kroppen. Men skolen går fremdeles foran alt.

– Jeg går fremdeles rundt og er redd for at det skal skje igjen. Når du ikke vet hvor grensen går, er du konstant redd for å tråkke over den. Det går bedre og bedre med meg, men det tar tid, sier hun.