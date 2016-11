Kronprins Haakon: - Gamle Oslo er en kul bydel

To uker etter at politimester Hans Sverre Sjøvold fortalte om sin bekymring for integreringen på Tøyen og Grønland, valgte kronprinsparet selv å besøke bydelen.

– Dette er jo en kul bydel, sa kronprins Haakon da han og kronprinsesse Mette Marit møtte pressen på vei ut av Tøyen skole tidligere i dag.

– Her legges det ned mye arbeid for barn og unge, og det er inspirerende å se hvor aktive de er både med friluftsliv og musikk som virkemiddel, sa kronprinsen.

I bydelen Gamle Oslo bor mange av de fattigste, og noen av de rikeste, i Oslo. Her ligger Sørenga med sine luksusleiligheter ved sjøen, samtidig som 30 prosent av barna i den andre enden av bydelen lever under FNs fattigdomsgrense.

BÅLSAMLING: Kronprinsparet rundt bålpannen i skolegården på Tøyen. Foto: Hallgeir Vågenes , VG

Politimesterens uttalelser om bekymringen for ungdomsmiljøet på Grønland og Tøyen har skapt debatt. Bydelsutvalgsleder Line Oma, har skrevet et innlegg der hun skriver at barna ikke er kriminelle, men sviktet.

Sunne fritidsaktiviteter



I dag fikk kronprinsparet møte mange glade barn på Tøyen. De fikk også se noen av tiltakene som blir gjort for at barna skal få tilbud om sunne fritidsaktiviteter.

I tillegg fikk de smake bålpoppet popkorn i regi av friluftssenteret FRIGO, og knekkebrød bakt med gresshoppemel i matsenteret på Biblo Tøyen.

SKEPTISK: Kronprinsesse Mette Marit får servert en knekkebrødbit med gresshoppemel. Foto: Hallgeir Vågenes , VG

Kronprinsesse Mette Marit var spesielt imponert over det helt spesielle nye biblioteket som er for barn mellom 10 og 15 år. Barna kan gjøre mye mer enn å lese bøker her – for eksempel lage mat, lage animasjonsfilm, gjøre lekser, se film, teater og konserter.

Foreldre og sko settes igjen utenfor halvsirkelen, som er tegnet opp like innenfor døren.

– Dette tror jeg denne bydelen – og også andre bydeler – kunne hatt utrolig nytte av. Dette er et bibliotek jeg gjerne skulle hatt i mitt nærmiljø da jeg var liten, sier kronprinsessen til VG.

– Kan andre bydeler lære noe av Tøyen?

– Ja absolutt, sier hun.

UNNTAK: Kronprinsessen slapp å ta av seg på føttene. Foto: Hallgeir Vågenes , VG

I dag gjorde barne- og ungdomsbiblioteket to unntak fra sine faste regler:

De slapp inn kronprins Haakon (43) og kronprinsesse Mette-Marit (44) og følget deres, som besto av blant andre ordfører Marianne Borgen og SV-byråd Inga Marte Thorkildsen.

Og Mette-Marit fikk beholde sine høyhælte støvlettene på.

– Det er så vanskelig å få disse av og på, sa hun, mens kronprins Haakon lydig gjorde som han ble bedt om, og tok av seg sine sko.

Mette-Marit fikk trekke skoposer over hælene før omvisningen.

BIBLO TØYEN: Kronprinsparet på omvisning gjennom lurespeiltunellen. Han i sokkelesten. Hun med skoposer. Foto: Hallgeir Vågenes , VG

– Betyr mye



De fleste brukerne av Biblo Tøyen går på Tøyen skole, bare et steinkast unna. Her har mellom 80 og 90 prosent av elevene en annen språklig bakgrunn en norsk. Rektoren anslår at de har mellom 40 og 50 språk representert ved skolen.

– Det betyr mye for oss at de kommer hit. Elevene blir stolte, og det er fint for foreldrene også. Når de ser at kronprinsparet kommer hit føler de seg nærmere det norske samfunnet, sier rektor Terje Andersen til VG.

Under skolebesøket fikk kronprinsparet også møte representanter for FRIGO, Friluftsenteret i Gamle Oslo, som kunne fortelle om hvordan de lærer barna i bydelen om friluftsliv.

– Det er så flott å se det arbeidet de gjør her ved Tøyen skole, hvor de bruker musikk og friluftsliv aktivt i undervisningen, hvor både lærere og elever skal føle at de har en god hverdag, sier kronprinsesse Mette-Marit til VG.