Kronprins Haakon beklager lovstridig boligutleie

Kronprins Haakon beklager at han har drevet utleie av boliger uten brukstillatelse.

Boligene på Skaugum som kalles Gartnerbygningene er ikke tillat å bruke etter plan- og bygningsloven, skriver Dagbladet.

Det er snakk om fem boliger fordelt på to bygninger, som har vært leid ut til ansatte.

– Dette har ikke vært i orden, og det er mitt ansvar, sier kronprins Haakon i en pressemelding søndag kveld.

Les også: Slottet skrev skrytetale om kronprinsessen for biblioteksjef

– Meldte ikke fra om ominnredning

På Skaugum ligger kronprinsparets residens i hovedbygningen, men eiendommen huser også en rekke andre boliger.

Gartnerbygningene ble ominnredet til fem utleieboliger uten at det ble meldt til Asker kommune, skriver avisen.

Seksjonsleder for byggesaker i Asker kommune, Gudbrand Hasvold, bekrefter at kronprins Haakon verken har søkt om eller fått ferdigattest på utleieboligene.

De to bygningene ble oppført på 1930-tallet som verksted med bolig for snekkere og deres familier, opplyser kommunikasjonssjef Marianne Hagen ved Slottet.

– Dette var en vanlig måte å bygge på, og det har altså vært boliger der siden starten, skriver hun i pressemeldingen.

Les også: Kongen og statsministeren diskuterte Mette-Marits utagerende fortid før bryllupet

– Arbeid er igangsatt

I 2013 ble det foretatt en gjennomgang av eiendomsmassen på Skaugum. Det ble oppdaget at det ikke var søkt om bruksendring for de to bygningene.

Husker du? Kronprinsparet «rullet» med russen

Et eksternt firma søkte på vegne av kronprinsen Asker kommune om bruksendring, noe som ble godkjent under forutsetning om at enkelte tiltak ble gjennomført.

– Arbeidet med å gjennomføre de nødvendige tiltakene ble satt i gang i juni 2016, og søknad om ferdigattest vil bli sendt kommunen så raskt arbeidene er ferdigstilt. Arbeidet vil være ferdigstilt i løpet av meget kort tid, opplyser Hagen.