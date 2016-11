Kristoffer Joner til frontalangrep på Listhaug

– At en som representerer landet vårt fryder seg over medmenneskers tragedie, er forkastelig, skriver Joner på Facebook.

Kristoffer Joner går i sitt første Facebook-innlegg til frontalangrep på innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug. Bakgrunnen for innlegget er et innlegg Listhaug selv publiserte på Facebook tidligere denne måneden, der hun refererer til en avisartikkel i The New York Times som skriver om Norges asylpolitikk som en av verdens strengeste etter utsendelsen av Mousavi-brødrene. Brødrene ble sendt ut etter nesten fem år i Norge.

Les også: Nå mener Listhaug det er trygt å sende asylsøkere tilbake til Afghanistan

I Listhaugs innlegg oppfordrer hun alle de som er enige med henne til å like og dele innlegget. Så langt er innvandrings- og integreringsministerens innlegg delt 720 ganger, og likt i underkant av 8000 ganger.

Joners innlegg fått 15.000 «likes» og nærmere 10.000 delinger de siste tre timene.

Husker du? Kristoffer Joner plaget av mareritt under filminnspilling

DONASJONER: Kristoffer Joner ber oppfordrer folk til å donere 100 kroner til NOAS i Sylvi Listhaugs navn. Det har allerede 4800 personer gjort, melder NOAS. Foto: Bilde fra Joners Facebook-profil.

«Sylvi får mene hva hun vil, men at vår innvandrings- og integreringsminister, uansett hvem han eller hun er, oppfører seg på en så respektløs måte, er på ingen måte greit. At en som representerer landet vårt fryder seg over medmenneskers tragedie, er forkastelig. At hun i tillegg bruker en "LIK og DEL"-taktikk for å spre disse holdningene ut til flest mulig folk, vil ikke jeg være bekjent med. Og er dessuten ganske kvalmende» skriver Joner i innlegget.

Joner representerer Arbeiderpartiet i bystyret i Stavanger.

– Vi har allerede fått 4800 donasjoner



I innlegget oppfordrer skuespilleren så mange som mulig til å gi et bidrag på hundre kroner til Norsk organisasjon for asylsøkere (NOAS) for deres arbeid, i Listhaugs navn. Videre skriver Joner at NOAS vil sende ut et personlig takkekort til Listhaug for hver donasjon som kommer inn.

Generalsekretær i NOAS, Ann-Magrit Austenå svarer entusiastisk når hun får spørsmål om Joners innlegg.

Listhaug blir mamma igjen: – Fullt mulig å kombinere med jobb

LISTHAUG SVARER: Sylvi Listhaug svarer på Joners innlegg med å legge ut dette bildet på sin egen Facebook-side. Foto: bilde fra Sylvi Listhaugs Facebook-profil.

– Dette er jo helt strålende. Vi var informert om at han ville legge ut dette, men jeg visste ikke når før la merke til det selv tidligere i dag, sier Austenå til VG.

– Kommer dere til å gi Listhaug takkekort for samtlige donasjoner?

– Det stemmer at vi skal sende ut takkekort til Listhaug. Dette vil vi overlevere til henne, eller sende det. Dette kom veldig plutselig så vi må finne ut hvordan vi skal gjøre det i praksis. Vi håper selvfølgelig at denne bunken skal bli så stor som mulig, sier hun.

VG-måling: Sylvi Listhaug kommer ikke inn på Stortinget

Generalsekretæren er klar på at mange har reagert på Listhaugs retorikk, som hun mener viser tegn til manglende empati med mennesker som er i en vanskelig situasjon.

Frp-Sylvi hetses på sosiale medier: Totalt ute av sin sammenheng

– Jeg har selv delt Joners innlegg på min private Facebook-side og fått utelukkende positive reaksjoner. Vi har allerede fått 4800 donasjoner, sier hun.

Listhaug svarer Joner

Sylvi Listhaug slår tilbake mot Kristoffer Joner på sin egen Facebook-side mandag kveld. «LIK OG DEL! Bli med å si klart og tydelig ifra at vi ikke lar oss stoppe av dette hylekoret. Vi vil fortsette å kjempe for en streng og bærekraftig asylpolitikk som sikrer den norske velferdsmodellen!», slik begynner Listhaugs innlegg.

Les også: Sylvi Listhaug møtte syriske flyktningbarn - vil ikke ha dem til Norge

«Hva vil dette hylekoret»? spør hun avslutningsvis.

– Vil de ha svenske tilstander i Norge? Vil de at alle skal få bli om de behøver beskyttelse eller ikke? Vil de ha åpne grenser? Jeg blir iallfall ikke klok på dem, skriver Listhaug med adresse mot «skuespillere, kommentatorer og resten av venstresiden».

Les: Erna Solberg mener Afghanistan er utrygt. Men Sylvi Listhaug mener det er trygt.

Om selve artikkelen i New York Times, skriver hun at det «selvsagt er vanskelig når barn blir sendt ut».

UDI varsler: Venter ny flyktningstrøm i 2016

– Men en rettferdig asylpolitikk handler om at de som får avslag skal reise ut av Norge enten frivillig eller med tvang. Grunnen til at jeg var fornøyd med oppslaget i New York Times er at dette markedet styres av menneskesmuglere og signaler. Det oppslaget bidrar til å gjøre Norge mindre attraktivt for økonomiske migranter uten krav på opphold! skriver Listhaug engasjert på Facebook.

Reportasje fra Libanon: De svakeste klarer ikke å flykte til Europa

Sylvi Listhaug opplyser via sin politiske rådgiver at hun ikke ønsker å svare på spørsmål fra VG, og at det henvises til svaret hun publiserte på Facebook mandag kveld.