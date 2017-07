I rollen som den slåssglade Tormund Giantsbane i «Game of Thrones» har skuespiller Kristofer Hivju blitt godt vant med å svinge sylskarpe sverd. Men hvor lenge han får fortsette med det kan han ikke avsløre.

– Det vet jeg ikke. Det er opp til skaperne, sier Kristofer Hivju (38) til VG.

Mandag kveld var han på rød løper på Colosseum kino i Oslo med kona Gry Molvær, omringet av fans utkledd som flere av rollefigurene i det som er verdens største TV-serie.

– Det er veldig gøy. Bare se her. Jeg må jo si at Oslo-fansen stiller opp midt i fellesferien. Det er kjempestas, sier han.

– Masse krevende fighter

I serien spiller han rollen som Tormund Giantsbane. Han er en stor mann med Hivjus karakteristiske røde skjegg, som gjennom de siste sesongene har fått en lederrolle for folkegruppen «Wildlings».

Dessuten må legges til at rollefiguren har et over gjennomsnittet stort talent for slåssing. Derfor kreves det en god del fysiske forberedelser å bli klar for ny innspilling.

– Denne sesongen var jeg dårlig forberedt. Jeg hadde ikke trent så mye som jeg skulle, og det førte til at jeg måtte trene veldig mye underveis, forteller Hivju, mens kona Gry Molvær skyter inn at han har svingt sverdet i skogen.

– Det har vært masse krevende fighter i år, så jeg håper alle blir begeistret, og at de tror jeg dreper på virkelig, legger Hivju til.

PÅ PREMIERE: Kristofer Hivju og kona Gry Molvær fikk hilse på tilhengere av serien som hadde kledd seg ut for anledningen. Foto: Klaudia Lech , VG

Fansen håper på kjærlighetsdrama

Mange fans har gjennom den siste sesongen bitt seg merke i noen ømme blikk Hivjus karakter Tormund har sendt til Brienne of Tarth, en kvinne i serien som i likhet med Tormund på ingen måte viker unna en slåsskamp.

«Game of Thrones» HBO-TV-serie basert på bokserien «A Song of Ice and Fire» av George R. R. Martin.



Serien følger maktkampen om de sju kongerikene i fiktive Westeros, der flere slekter kjemper om muligheten til å styre alle.

Historien er delvis inspirert av Rosekrigene i senmiddelalderen.

HBO kjøpte rettighetene til bøkene i 2007, og første sesong av TV-serien «Game of Thrones» kom i 2011.

Sesong sju hadde premiere på HBO natt til mandag norsk tid.

Det er bekreftet at det vil bli en sesong åtte, som vil være den siste sesongen i serien.

– Jeg kan si at de møtes, det kan jeg si. Utover det så er det spoiler alert, og nå har Gry hånden sin på rumpa mi, og det betyr at jeg ikke skal si noe, sier Hivju.

Han forklarer at kona har reddet ham fra å røpe ting fra handlingen også tidligere ved hjelp av dette trikset.

– Da får jeg et klyp i rumpa, og da får jeg ikke lov til å si noe, sier han lattermildt.

– Gjør det meste selv

TV-serien er kjent for sine brutale slåsskamper og slag, der både hoder og innvoller flyr rundt om hverandre.

– Jeg gjør det aller meste selv. Det som er livsfarlig lar jeg andre mennesker gjøre, men det er veldig lite, sier han.

På spørsmål om hvor slitsomt det er påpeker han at de ekte vikingslagene gjerne varte i bare ti minutter.

– Da lå de ikke nede fordi de var skadet. De lå nede fordi de var slitne av å fighte. Jeg har vært på Megazone (opplevelsessted med laserspill og paintball, red. anm) med mine barn, og det er også veldig krevende, humrer skuespilleren.

– Måtte til Skandinavia

I sesong syv har Hivju vært på innspilling i både Nord-Irland og på Island.

– Det var bikkjekaldt, men vanvittig vakkert. Vi måtte til et skandinavisk land for å få snø og den spektakulære naturen, så vi har frontet Skandinavia hardt underveis, og er glad for at de kom til et av vikinglandene, sier han.