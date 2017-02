Vil klage Kristin-drapet til FNs menneskerettighetskomité

Drapsdømte Henning Hotvedt (40) vil klage den rettslige behandlingen av drapet på Kristin Juel Johannessen (12) inn for FNs menneskerettighetskomité.

Høyesterett avviste i dag Hotvedts anke over saksbehandlingsfeil, slik at dommen fra Borgarting lagmannsrett blir stående.

Han mener at saken burde kommet opp for tingretten da den ble gjenopptatt, slik at han fikk prøvd skyldspørsmålet på nytt i to rettsinstanser.

– Vi er ikke enige med Høyesterett. Det er naturlig ut fra forståelsen vår av FNs konvensjon om sivile og politiske rettigheter, at når vi ikke får medhold i nasjonal domstol, så prøver vi det for FN, sier Hotvedts advokat Brynjar Meling til VG.

Han mener avgjørelsen bryter med konvensjonens artikkel 14-5: Everyone convicted of a crime shall have the right to his conviction and sentence being reviewed by a higher tribunal according to law.

– Vil ta flere år



Kristins far Roar Juel Johannessen var svært glad da anken ble forkastet tidligere i dag. Nå reagerer Kristins familie sterkt på klagen til FNs menneskerettighetskomité.

– Saken er nå rettskraftig, og familien hadde virkelig håpet at de kunne legge saken bak seg, sier bistandsadvokat Astri Aas-Hansen til VG.

Aas-Hansen, som også er tidligere statssekretær i Justisdepartementet, kjenner godt til prosessene i FN, der det er svært lang saksbehandlingstid, som oftest flere år.

– At de nå får høre at saken klages inn for komiteen, betyr at det blir ytterligere tre-fire år før familien får vite om den avvises eller realitetsbehandles. Så vil det ta enda lenger tid før den eventuelt realitetsbehandles. I mellomtiden må han sone i fengsel, sier Aas-Hansen.

Uoppklart drap



Henning Hotvedt ble i september dømt til 13 års fengsel for drapet på Kristin Juel Johannessen (12) i 1999. Drapet var uoppklart i 17 år, til politiet fant nye DNA-bevis mot Hotvedt. Hans hudceller ble funnet under neglene til Kristin.

Hotvedt ble dømt til tolv års fengsel for drapet i 2001, men anket saken. I 2002, før ankesaken hadde rukket å komme opp i lagmannsretten, viste det seg at bevisene ikke var like gode som man trodde.

Da trakk statsadvokaten tiltalen mot Hotvedt, og lagmannsretten avsa i 2003 en dom der han ble frikjent. Men denne dommen ble avgjort ved en såkalt kontorforretning – altså uten at det ble ført noen beviser for retten.

