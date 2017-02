Høyesterett avviser anken til drapsdømt i Kristin-saken

Drapsdømte Henning Hotvedts (40) anke til Høyesterett er forkastet. Dermed blir dommen fra lagmannsretten stående.

Hotvedt ble i september dømt til 13 års fengsel for drapet på Kristin Juel Johannessen (12) i august 1999.

Etter at den enstemmige dommen var lest opp i Borgarting lagmannsrett, varslet Hotvedt umiddelbart at dommen ville bli anket til Høyesterett. Hotvedts forsvarer Brynjar Meling sa at det ville bli anket på både straffutmålingen og saksbehandlingsfeil, fordi den gjenopptatte saken gikk rett til lagmannsretten istedenfor til tingretten.

Men i dag besluttet Høyesterett å forkaste anken, og dommen fra Borgarting lagmannsrett blir dermed stående.

– Jeg er litt tom i kroppen akkurat nå. Jeg vet ikke om det har gått helt opp for meg. Nå er det en avslutning etter 17 og et halvt år. Det er helt uvirkelig, sier Kristins far, Roar Juel Johannessen til VG etter at rettens beslutning ble kjent.

– Jeg snakket nettopp med datteren min, Linda. Hun sa: «hva gjør vi nå?». Det er den følelsen vi har alle sammen, vi har brukt så mye tid på dette. Det blir rart, men veldig deilig. Nå tør vi å kjenne på at vi er ferdige, sier Juel Johannessen.

I 18.30-tiden den 5. august 1999 syklet Kristin Juel Johannessen fra gårdsplassen på Mørk utenfor Larvik for å møte en venninne. De to skulle bade sammen i Goksjø, men Kristin kom aldri fram. Samme kveld ble funnet kvalt i et skogholt ved Reppesgårdveien.

Hotvedt ble dømt til tolv års fengsel for drapet i 2001, men anket saken. I 2002, før ankesaken hadde rukket å komme opp i lagmannsretten, ble han imidlertid frifunnet etter at Riksadvokaten frafalt siktelsen mot mannen. Bakgrunnen var at et hårstrå som ble antatt å stamme fra Hotvedt og som ble brukt som bevis i saken, viste seg å stamme fra en kvinne

I fjor ble Hotvedt pågrepet på nytt etter nye analyser av den dreptes fingernegler, der DNA fra Hotvedt ble funnet. Saken kom i høst opp til ny behandling i Borgarting lagmannsrett. Der la statsadvokat Per Halsbog ned påstand om 13 års fengsel i sin prosedyre.

Hotvedt har konsekvent nektet enhver befatning med drapet.