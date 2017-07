Politiet: Ukjent kvinne tok hånd om 17-åringen etter knivstikkingen

Politiet ønsker fortsatt å komme i kontakt med en kvinne som tok hånd om den drepte 17-åringen på Sørlandssenteret.

Sentrale vitner til drapshandlingen har fortsatt ikke meldt seg etter at en kunde og en ansatt ble knivstukket på Sørlandssenteret utenfor Kristiansand onsdag ettermiddag.



17 år gamle Marie Skuland mistet livet som følge av handlingen.

Samtidig ligger en 23 år gammel kvinne kritisk skadet på Ullevål sykehus. Hennes tilstand er fortsatt alvorlig, men stabil, opplyser fungerende påtaleleder Cecilie Pedersen Hille i Agder politidistrikt til VG.

Kvinnen er imidlertid ikke utenfor livsfare, slik det tidligere er blitt meldt.

Ukjent kvinne tok hånd om 17-åringen



Politiet ønsker nå særlig kontakt med en kvinne som skal ha tatt hånd om den avdøde 17-åringen på Sørlandssenteret.

Hun er ifølge påtaleleder Hille en voksen kvinne, anslagsvis mellom 40 og 60 år, som bar briller og en beige skulderveske inne på butikken.

– Kvinnen har vært i kontakt med og tok hånd om den avdøde etter knivstikkingen. Det er ikke sikkert hun selv føler hun er viktig, men hun kan sitte på informasjon som politiet synes er viktig, sier Hille.

Hun oppfordrer nå på det sterkeste alle vitner som ikke har vært i kontakt med politiet om å ta kontakt.

DREPT OG SKADET: 17 år gamle Marie Skuland ble drept og en 23 år gammel kvinne er kritisk skadet etter knivstikkingen på Sørlandssenteret onsdag 26. juli. Politiet etterlyser fortsatt vitner etter hendelsen. Foto: Gisle Oddstad , VG

Samler inn elektroniske spor



Hille opplyser at politiet nå begynner å få et klarere bilde av hva som faktisk fant sted før, under og etter det grusomme knivangrepet inne på Coop Obs på Sørlandssenteret onsdag ettermiddag.

Så langt er det for det meste kjent hvordan de 12 minuttene fra knivstikkingen frem til pågripelsen utspant seg. Flere vitner VG har snakket med forteller at 15-åringen viftet med en kniv og løp skrikende gjennom senteret før hun til slutt ble pågrepet.

Hille og etterforskerne ved Agder politidistrikt jobber også med å finne ut hva som skjedde fra 15-åringen rømte fra barnevernsinstitusjonen i nærheten og frem til hun gikk inn på Coop Obs.

– Vi har innhentet en del elektroniske spor for å kartlegge hennes bevegelser før, under og etter handlingen. Det er fortsatt mye som gjenstår.

– Politiet har et greit bilde av hva som har skjedd, og at det ikke har vært noen andre gjerningspersoner, sier Hille.

15-åringen ble avhørt i flere timer fredag ettermiddag. Hille vil så langt bare si at jenta ikke erkjenner straffskyld, noe hennes forsvarer Hege Klem også bekreftet overfor VG torsdag.