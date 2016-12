KRISTIANSAND (VG) Nicolas Isaiah Chapman (15) møtte opp for å minnes kameraten Jakob Abdullahi Hassan (14) utenfor Wilds Minne skole tirsdag ettermiddag.

Roser i rødt, hvitt og rosa lener seg mot politibåndene som markerer sperringen til åstedet. De tente lysene vil kjempe mot desembermørket i kveld. Noen gråter åpenlyst. Her, noen titalls meter fra barneskolen, ble Jakob Abdullahi Hassan (14) og Tone Ilebekk (48) drept i går ettermiddag.

– Han var snill og morsom. Jeg kan fortsatt nesten ikke tro at det har skjedd, sier Nicolas Isaiah Chapman (15).

Traff hverandre forrige helg



Nicolas var Jakobs venn og de hadde kjent hverandre ett års tid. Da Nicolas fikk høre hva som hadde hendt med kompisen, fikk han med seg moren sin for å besøke drapsstedet.

DREPT: Jakob Abdullahi Hassan (14) Foto: Privat

Det var ikke lenger siden enn forrige helg at Nicolas traff Jakob. Han hadde vært ute og skatet da de traff på hverandre på Lund.

Nicolas er ikke alene her tirsdag kveld. Flere venner av Jakob forteller VG om en vennlig, blid og livlig ungdom. En som alltid sa «hei» når han møtte folk han kjente, og som likte seg på fritidsklubben på Lund hvor han hadde gått.

– Han var på sitt beste når han gjorde noe for alle vennene sine. Når de var stolte av ham, ble han kjempeglad, forteller Benjamin Tetland (15) til VG.

En gutt som vil bli savnet



Noen har skrevet Jakobs navn på lysene som er plassert ved åstedet. På Facebook har en venninne av 14-åringen skrevet følgende tekst, illustrert med flere rosa hjerter.

«Hvil i fred beste Jakob. Du er dypt savnet. Glad i deg. Du var en herlig gutt med et godt hjerte. Du var en syk god venn for meg og alle rundt. Du er på et bedre sted nå.»

Edvard Hustad (47) har også kommet til barneskolen for å minnes gutten. Med tårer i i øynene, forteller han om en 14-åring som han hadde mye å gjøre med gjennom sønnenes fotballag. Jakob pleide ofte å sitte på til og fra treninger og turneringer.

– En uforglemmelig gutt med masse drømmer, forteller han.

– Han ville så gjerne score. Løp alltid frem mot mål.

MINNES: Utenfor skolen der drapene på Tone og Jacob fant sted, er det plassert ut blomsterbuketter og lys. Foto: Odin Jæger , VG

– Faren er knust



– Jeg ringte faren til Jakob i formiddag. Han bare gråter av fortvilelse. Han klarte ikke å snakke i telefonen. Han er fullstendig knust, sier Mohamed Dalmar Shirwac, leder i Den somaliske foreningen i Kristiansand til VG.

I kveld har mange av byens innbyggere med somalisk bakgrunn samlet seg i foreningens lokaler i Kristiansand sentrum.

– Mange er fortvilet. Mange er redd og engstelig. Det er mange ubesvarte spørsmål. Hvem står bak, hva var motivet? Dette skaper redsel i miljøet, sier Shirwac.

Han understreker at politiet må få ro til å gjøre jobben sin.

– Jeg håper at det blir en oppklaring fort. Dette er en grusom hendelse, både for det somaliske miljøet og for byen for øvrig. Men først og fremst for familien til Tone og Jakob, sier lederen.

– Forferdelig trist

Flagget har vaiet på halv stang på Fiskå skole i dag, -skolen der Jakob var en del av klasse 9B. I dag har skolen fått hjelp av et kriseteam.

Skolestatsråden, Torbjørn Røe Isaksen, har også vist sin omtanke:

– Dette er forferdelig trist, og mine tanker går til ofrene og deres familier. Som samfunn må vi jobbe godt med forebygging og beredskap ved norske skoler og barnehager. Det viktigste nå er å ivareta omsorgen for elever, foresatte og de ansatte, sier han.

De siste timene har krimteknikere i hvite dresser søkt i et stadig større område fra åstedet. Da vintermørket begynte å senke seg over Kristiansand påførte de seg hodelykter og fortsatte letingen. Langs veien. I søppeldunker og buskas. Overalt.

