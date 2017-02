Mann siktet for drapsforsøk i Kristiansand

En mann gikk mandag ettermiddag løs på en kvinne i Kilden parkeringshus i Kristiansand.

En mann er siktet for drapsforsøk etter at en kvinne ble alvorlig skadet i et parkeringshus i Kristiansand mandag, opplyser politiet til Fædrelandsvennen.

Avisen skriver at kvinnens ektemann angrep henne med et brekkjern. Politiet i Agder bekrefter hverken at det er ektemannen som har gått til angrep, eller at det er brukt brekkjern i voldsepisoden.

– Vi ønsker hverken å gå ut med relasjon eller alder. Det er beslaglagt en gjenstand. Om den er brukt i volden får etterforskningen vise, sier operasjonsleder Lars Hyberg til VG.

– Kvinnens tilstanden er alvorlig

I 16.30-tiden opplyste Agder politidistrikt at en kvinne hadde blitt kjørt til sykehus etter en voldsepisode i et parkeringshus ved Kilden i Kristiansand.

– Kvinnen er sendt til akuttmottaket på Sørlandet sykehus og tilstanden hennes betegnes som alvorlig, sa operasjonsleder Lars Hyberg til VG i syv-tiden mandag kveld.

Politiet opplyste samtidig at en mann hadde blitt pågrepet i nærheten av parkeringshuset.

Fortsetter vitneavhør

Ved 23-tiden mandag kveld opplyser politiet at kvinnen fortsatt er alvorlig skadd, melder NTB.

Politiet er ferdige med den tekniske etterforskningen og bevissikring av åstedet,

– Det foregår fortsatt taktisk etterforskning i form av avhør, sa operasjonslederen til NTB.

Politiet vil framstille ham for varetektsfengsling tirsdag eller onsdag.