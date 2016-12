Kvinne og gutt knivdrept på skole i Kristiansand

KRISTIANSAND (VG) Politiet driver en storstilt jakt på én eller flere gjerningspersoner etter drapene på en skolegutt og en kvinnelig barnehageansatt.

Et stort område ved Wilds Minne skole er sperret av, og natt til tirsdag jobbet både Kripos, politiet og Sivilforsvaret på åstedet.

Politiet har også kalt inn alt tilgjengelig mannskap i jakten på den eller de som står bak de brutale drapene. Det er fortsatt mye som er uklart: Var det én eller flere? Kvinne eller mann? Er det noen relasjon til kvinnen eller gutten?

– Vi leter fremdeles etter én eller flere personer, sier operasjonsleder Ole Bjørn Kleivane i Agder-politiet til VG ved 05-tiden.

Det var ved 16-tiden mandag at politiet fikk melding om at en gutt og en kvinne var knivstukket inne på skoleområdet. To timer senere døde begge av skadene.

Jobbet i barnehage

Den drepte kvinnen er identifisert, og politiet bekrefter at hun jobbet i en barnehage i Kristiansand.

– Når det gjelder den avdøde gutten, vet vi ennå ikke hvem han er. Vi jobber på høygir med å få sikker identifikasjon på ham, sier sjef for felles kriminalenhet og konstituert visepolitimester i Agder politidistrikt, Terje Kaddeberg Skaar, på en pressekonferanse mandag kveld.

Politiet vil ikke gå ut med informasjon om det har blitt funnet våpen. Etter det VG får opplyst skal det ikke være en kjent relasjon mellom ofrene.

Ifølge Fædrelandsvennen er det en norsk kvinne i 40-årene som er drept. Ordfører Harald Furre forteller at kvinnen jobber i en privat barnehage i området.

– Jeg kjenner ikke navnet på vedkommende, men det er avklart og de pårørende er varslet. Det er satt inn kriseteam rundt de pårørende, sier Furre til VG.

– Vi kjenner ikke identiteten til gutten ennå. Jeg har fått opplyst at han er i skolepliktig alder, men nøyaktig alder er ikke opplyst, fortsetter Furre.

Oppvekstsjef Arild Rekve i kommunen sier til Fædrelandsvennen at alle barneskolene har blitt forberedt på at den drepte gutten kan tilhøre deres skole.

– Forferdelig og skremmende



Gro Anita Fosses tre barn er elever ved skolen. Et av barna var inne på SFO da kvinnen og barnet ble drept, men så ikke hva som skjedde.

Fosse synes det både det er fælt å tenke på at liv er gått tapt i knivstikkingen og at ingen er pågrepet.

– Det er forferdelig og skremmende at det skjer i nærområdet, sier hun til VG.

Mandag kveld holder hun barna hjemme og forsøker å forklare dem hva som skjedd. De to eldste barna hennes, som går i femte og syvende klasse ved skolen, er preget av hendelsen.

– De har begrep om det som har skjedd, og de synes det er trist, sier hun.

Kriseplan satt i verk



Skolen har opprettet et beredskapsteam som jobber med å hente inn informasjon om hva som har skjedd. Skoleledelsen jobber i tillegg med et alternativt opplegg for elevene tirsdag.

– Det er forferdelig for alle de involverte. Det er fryktelig. Vi tenker på de etterlatte, sier FAU-leder ved skolen, Vidar Alnes, til VG.

Ifølge rektor ved skolen, Anne Marie Mauland Mansoor, har ingen av barna ved skolen vært involvert i, eller vitne til, hendelsen.

– Det skjedde i slutten av SFO-tid. Barna var inne, og så heller ikke det som skjedde. De så blålys utenfor, men mer enn det vet vi ikke, sier Mansoor til VG.

«Skolen starter opp som vanlig i morgen tid. Barna vil da bli ivaretatt av de voksne», står det å lese på skolens hjemmeside.

– Kriseplanen hos oss er satt i verk. Det er alltid trist når det skjer hendelser som denne, og vi må ta godt vare på elevene i morgen og bruke tid på å snakke om reaksjonene som eventuelt kommer, utdyper Mansoor.

En klasse som mandag ettermiddag skulle hatt juleavslutning har fått beskjed om at arrangementet er avlyst, skriver Fædrelandsvennen.

Det går om lag 380 elever på Wilds Minne skole, og av disse er rundt 100 elever daglig er innom skolefritidsordningen. Det er om lag 40 ansatte ved skolen.