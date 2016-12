Kvinne og gutt drept i knivstikking på skole i Kristiansand

KRISTIANSAND (VG) Både gutten og kvinnen som ble knivstukket i Kristiansand mandag, døde av skadene.

Tips oss 2200 22 00 00 00

2200@vg.no

Knivstikkingen skjedde ifølge politiet på området til Wilds Minne skole i Kristiansand. Politiet fikk melding om hendelsen klokken 16.10.

De to ble kjørt til Sørlandet sykehus i Kristiansand etter det politiet omtalte som grov legemsbeskadigelse.

Klokken 17.46 fikk Agder politidistrikt bekreftet at kvinnen omkom som følge av skadene. Like etter klokken 18.00 fikk politiet melding om at også gutten døde.

– Vi fikk melding om at to personer var knivstukket, en kvinne og et barn. De ble begge kjørt til sykehuset i Kristiansand med alvorlige skader. Begge er nå erklært døde, sier operasjonsleder i Agder politidistrikt, Per Kristian Klausen.

Vet du noe om hendelsen? Kontakt VGs journalist her.

Jakt på gjerningsperson



Ifølge politiet er ikke gutten elev ved skolen.

– Vi jobber med å identifisere ofrene for så å kontakte pårørende. Parallelt pågår en stor politiaksjon hvor vi leter etter en eller flere gjerningspersoner. Vi ber publikum melde fra til oss på telefon 02800 dersom de har tips i saken, sier Klausen.

Politiet sperret av et område ved ballbingen, gangveien og skolen etter ulykken. En klasse som mandag ettermiddag skulle hatt juleavslutning har fått beskjed om at arrangementet er avlyst som en følge av hendelsen, skriver Fædrelandsvennen.

Klokken 17.00 var ingen personer pågrepet. Politiet søkte da gjennom området med hund.

TIL SYKEHUS: To personer er fraktet til sykehus etter knivstikkingen ved en barneskole i Kristiansand mandag ettermiddag. Foto: Jens Holm/Stringerfoto

Kriseplan satt i verk



Ifølge rektor ved skolen, Anne Marie Mauland Mansoor, har ingen barn vært involvert i, eller vitne til, hendelsen.

– Ulykken skjedde i slutten av SFO-tid. Barna var inne, og så heller ikke det som skjedde. De så blålys utenfor, men mer enn det vet vi ikke, sier Mansoor til VG.

«Skolen starter opp som vanlig i morgen tid. Barna vil da bli ivaretatt av de voksne», står det å lese på skolens hjemmeside.

– Vi vil ha tidlig oppmøte i morgen for å kunne ivareta ungene. Kriseplanen hos oss er satt i verk. Det er alltid trist når det skjer hendelser som denne, og vi må ta godt vare på elevene i morgen og bruke tid på å snakke om reaksjonene som eventuelt kommer, utdyper Mansoor.

Det går ca. 380 elever på Wilds Minne skole, og av disse er ca. 100 elever daglig er innom skolefritidsordningen. Det er om lag 40 ansatte ved skolen.