FAU-leder: - Skulle ikke foregå anleggstrafikk i skoletiden

Foreldre ved Karuss skole hadde fått beskjed om at det ikke skulle være anleggstrafikk på gang- og sykkelveien mellom 07.30 og 15.00, ifølge Fædrelandsvennen.

FAU-leder ved Karuss skole, Victoria Sønsteby Verås, har uttalt seg til Fædrelandsvennen (bak betalingsmur) om hvilken informasjon foreldrene ved skolen har fått om byggingen.

Hun sier at hun har forståelse for at anleggsmaskiner på må kjøre til og fra skolens område.

– Vi som foreldre har imidlertid fått forsikringer om at sikkerheten har høyeste prioritet når skolen nå renoveres. Jeg ønsker ikke å kommentere den tragiske ulykken, men kan si at vi har fått informasjon om at det ikke skal foregå anleggstrafikk på gang- og sykkelveien i skoletiden mellom 07.30 og 15.00, sier hun til avisen.

Krav om sikkerhet

FAU-lederen mener skolen har hatt fokus på trafikksikkerhet både i forbindelse med anleggsarbeidene og generelt.

Rektor Hege Ose sier til avisen at det er forferdelig trist at et lite barn mistet livet på gangveien like utenfor skolen.

Hun skal også være kjent med at Kristiansand Eiendom, som byggherre, har stilt klare krav til entreprenøren om hvordan trafikksikkerheten skal ivaretas i byggeperioden.

– Jeg vil overlate til politi og Arbeidstilsynet å ta stilling til om retningslinjene er fulgt og om disse var gode nok, sier Hege Ose.

Det går 430 elever fra 1. til 10. klassetrinn ved Karuss skole. Byggearbeidene ved skolen startet før jul, og skal etter planen være ferdig til skolestart i august i år.

Gutt omkom

Tirsdag morgen omkom en fem år gammel gutt som følge av skadene han ble påført i en mobilkranulykke i Vågsbygd. Søsteren (3) ble lettere skadet.

Onsdag morgen holdt barnehagen minnestund for gutten. Tilstede var barn, foreldre og ansatte. Minnestunden ble en fin opplevelse, forteller Helle Schiøtz, som er enhetsleder ved Karrus barnehage.

– Det var en hyggelig minnestund, med mange gode minner rundt en gutt som er savnet, forteller hun.