Drapssiktet 15-åring erkjenner ikke straffskyld

KRISTIANSAND/OSLO (VG) Politiet har begjært to uker varetektsfengsling for den 15 år gamle jenta som er siktet for drap og drapsforsøk.

Onsdag ettermiddag ble en kunde og en ansatt knivstukket på Sørlandssenteret utenfor Kristiansand.

En av dem var 17 år gamle Marie Skuland. Det opplyser politiet på en pressekonferanse torsdag formiddag.

Den 15 år gamle jenta som er siktet for drap og drapsforsøk, erkjenner ikke straffskyld, ifølge NRK.

– Politiet har begjært to ukes varetektsfengsling med brev- og besøksforbud. Vi forventer at kjennelsen vil komme i løpet av fredag formiddag, opplyser påtaleleder Cecilie Pedersen Hille.

Siktede møtte i rettsmøtet, men ønsket ikke å forklare seg på nåværende tidspunkt, skriver politiet i en pressemelding.

Skuland døde av skadene på sykehus sent onsdag kveld.

– Det er med stor sorg at vi har mottatt melding om at en av våre medarbeidere på Coop Obs døde som følge av skadene hun ble påført i den tragiske hendelsen i går. Våre tanker og dypeste medfølelse går til familie, kolleger og etterlatte, skriver administrerende direktør i Coop Obs, Tore Klovning i en pressemelding.

Saken fortsetter under bildet av avdøde Marie Skuland (17).

DØD: Politiet har i samråd med familien frigitt bildene av Marie Skuland, som ble drept på Sørlandssenteret i Kristiansand. Foto: Privat

Kunden, som nå ligger skadet, er en 23 år gammel kvinne. Hun ble natt til torsdag fløyet til Ullevål sykehus for en ny operasjon. Hennes tilstand beskrives som kritisk.

Rask pågripelse

Politiet melder at de tok 12 minutter fra de mottok meldingen om knivstikkingen, til en 15 år gammel jente ble pågrepet og siktet for drap og drapsforsøk.

– Politiet fikk gode vitnebeskrivelser som førte til en rask pågripelse. Pågripelsen skjedde uten noe særlig dramatikk, sier fungerende påtaleleder Cecilie Pedersen Hille.

Skyting i Oslo: En pågrepet

Jentas forsvarer Hege Klem sier at hun har hatt et møte med sin klient, men at de ikke snakket om saken.

– Hun var ikke i stand til å bli avhørt. Hun er dypt fortvilet, sier Klem til NTB.

STEDET: Knivstikking fant sted på Coop OBS Sørlandssenteret. Den avdøde var ansatt som sommervikar. Foto: Gisle Oddstad , VG

Innlagt på psykiatrisk avdeling

Tidligere samme dag skal hun ha rømt fra en barnevernsinstitusjon i nærheten. Jenta er en kjenning av både politiet og helsevesenet.

–– Hun er forsøkt avhørt, men avhøret måtte dessverre avbrytes på grunn av tilstanden hennes. Hun er innlagt på barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling i Arendal, sier Hille.

Det er oppnevnt en sakkyndig som skal vurdere tilstanden hennes og om hun er tilregnelig. Jenta fremstilles for varetektsfengsling torsdag ettermiddag.