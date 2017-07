Derfor lot politiet høyreekstreme demonstrere i Kristiansand

Politiet i Agder ville overtale de høyreekstreme til å ikke demonstrere. Da det ikke gikk, lot de dem marsjere.

Tips oss 2200 22 00 00 00

2200@vg.no

Lørdag marsjerte mellom 60 og 70 høyreekstreme gjennom Kristiansand sentrum. Til tross for at grupperingen ikke hadde søkt om tillatelse, lot politiet demonstrasjonen gå sin gang.

Denne avgjørelsen har de fått massiv kritikk for.

– Vi vurderte det dit hen at en stansing av demonstrasjonen med bruk av makt ville kunne medføre en voldelig eskalering som ikke var ønskelig, sier fungerende politimester i Agder politidistrikt, Arne Sundvoll.

Det var den høyreekstreme gruppen Den nordiske motstandsbevegelsen som arrangerte demonstrasjonen.

Les også: Venstre kritiserer politiets håndtering

Ikke grunn nok



Politimesteren mener mangel på tillatelse ikke var grunnlag nok for å stanse marsjeringen gjennom Markens gate i Kristiansand.

– Det som var ulovlig ved demonstrasjonen er at den ikke var meldt, en såkalt formalovertredelse. Det skal ikke ligge til grunn for å stanse en ytring etter ytringsfriheten. Dette sammen med risikoen for eskalering ble lagt til grunn for avgjørelsen, sier han.

Sundvoll forteller at han allerede fredag fikk meldinger som tydet på at demonstrantene kom til å flytte demonstrasjonen, etter at politiet hadde trukket tilbake tillatelsen om at de kunne demonstrere i Fredrikstad.

Les også: Fjernet Pride-flag i Fredrikstad





PLAN B: Handlende og turister ble vitne til at 60–70 høyreekstreme fikk demonstrere i Kristiansands hovedgate. Politiet lykkes ikke med å overtale demonstrantene til å avlyse demonstrasjonen. Foto: Tor Erik Schrøder , NTB scanpix

Takket nei til ressurser



Allerede da tilbød Øst politidistrikt ekstra ressurser til andre distrikter hvor demonstrasjonen kunne finne sted. Ifølge TV2 sto 300 politifolk i beredskap på Rygge. Men Agder politidistrikt takket nei.

Fredag kveld og natt til lørdag pågrep politiet i Østfold til sammen 14 personer som var mistenkt å være på vei til demonstrasjonen. Ifølge Sundvoll var det gjennom disse arrestasjonene at politiet fikk signaler om at demonstrantene var på vei til Kristiansand.

Sundvoll fikk melding om dette i syvtiden lørdag morgen og satte i gang forberedelser på å møte demonstrantene. Men han gikk ikke utenfor sitt eget politistrikt for å forsterke ressursene.

– Da hadde vi allerede oppbemannet og hadde ikke informasjon om at motdemonstranter var på vei. Derfor fryktet vi ikke noe gateslag i Kristiansand. Vår vurdering er at vi hadde de ressursene vi trengte, sier han.

Les kommentaren: Hvordan kan noen være imot kjærligheten?

Ville snakke med dem



Sundvoll forklarer at politiet opprinnelig hadde en plan om å komme i kontakt med demonstrantene, og overtale de til å ikke holde demonstrasjonen frivillig. Da det ikke gikk, lot de demonstrantene marsjere ned hovedgaten.

– På lørdagen kom vi ikke i dialog med demonstrantene slik at vi kunne få dem til å avstå fra å demonstrere. Vi vurderte det dit hen at vi hadde nok ressurser til at dette kunne foregå uten noen skade på personer eller bygninger, sier han.

To personer ble anholdt da de protesterte mot den ulovlige demonstrasjonen. Flere har kritisert valget om å la demonstrantene gå og anholde motdemonstranter, blant annet gjennom sosiale medier.

– Vi løste dette ut fra våre politifaglige vurderinger, og det regelverket vi er satt til å forvalte. Vi har en forståelse for at en rekke av byens innbyggere og besøkende hadde ønsket at vi stanset demonstrasjonen, sier han.