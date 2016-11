De to politimennene blir ikke suspendert. 35-åring skutt av politiet i Kristiansand i dag

– Vi har ikke sett noen grunn til å suspendere dem, fordi vi mener de har utført en lovlig tjenestehandling, sier politistasjonssjef Ole Hortemo ved Kristiansand politistasjon til VG.

Politiet sier de 04.43 i dag tidlig fikk «melding fra en publikummer om en mistenkelig person som er bevæpnet med et skytevåpen». Politiet bevæpnet seg og sporet opp mannen.

Så starter biljakten. Rundt klokken 05.00 blir 35-åringen skutt av politiet, og 07 dør han på sykehus.

De to politimennene som var direkte involvert, blir ikke suspendert, sier politistasjonssjef Ole Hortemo ved Kristiansand politistasjon.

– De er ikke suspendert. Som arbeidsgiver oppfatter vi at de har utført en lovlig tjenestehandling, sier Hortemo til VG.



KULEHULL I FRONTRUTEN: Det er kulehull i frontruten, i nakkeputen og bakruten på bilen som 35-åringen kjørte er også knust. Foto: Tor Erik Schrøder , NTB scanpix

– Ikke sett grunn til å suspendere



– De får ikke delta i ordinær operativ tjeneste de neste dagene. De blir tatt ut av den tjenesten de har hatt og får lettelse i tjenesten. Men de vil være en del av det politifaglige miljøet, for å ivareta dem. Men vi har ikke sett noen grunn til å suspendere dem, fordi vi mener de har utført en lovlig tjenestehandling, sier Hortemo.

TIL MINNE: Det er lagt ned blomster og en tent en fakkel på brua der politiet i dag skjøt 35-åringen. Foto: Alf Øystein Stoetvig

Flere personer som nå sitter i avhør hos spesialenheten har likevel status som mistenkt. På pressekonferansen i dag tidlig sa politiet at den avdøde 35-åringen skjøt mot politiet minst én gang.



– De som har utøvet den tjenestehandlingen som har medført døden, er det naturlig at har status som mistenkt. Hvis noen andre har hatt en aktiv rolle i hendelsen, er det naturlig at de vil ha mistenkt-status. De andre vil ha status som vitner, og slik er det i alle saker, sier Liv Øyen, leder for etterforskningsavdeling Øst-Norge, til VG.

Politiet: – Det var nødverge



Fra politiet fikk inn tipset klokken 04.43 i dag tidlig, tok det 17 minutter før mannen var skutt.



UKLART HENDELSESFORLØP: Politiet er sparsomme med opplysninger om hva som skjedde, i påvente av Spesialenhetens etterforskning. Men politiet opplyser at den avdøde skjøt mot dem minst én gang. Foto: Tor Erik Schrøder , NTB scanpix

– I løpet av den perioden påtreffer vi mistenktes bil flere ganger, og minst én av disse gangene skyter han mot oss før han stikker av. Situasjonen var såpass skarp at patruljen skyter ham når han påtreffes igjen nord for sentrum, sa Bård Austad i Agder politidistrikt på pressekonferansen i dag tidlig.

De ønsker ikke å opplyse hvor mange ganger mannen skjøt mot politiet, om han gjorde det da han til slutt stoppet, og hvor mannen befant seg da han til slutt ble skutt av politiet.

Vitne Knut Johnsen (22) var i dag tidlig på bensinstasjonen like ved og sier det ble løsnet mellom åtte og femten skudd mens han var der inne.

– Det var ikke færre enn åtte, sier han til VG.

Politistasjonssjef Hortemo sier de avventer konklusjonen fra spesialenheten, som skal undersøke om politiet har gjort noe straffbart da de skjøt og drepte 35-åringen.

– Etterforskningen går nå i to spor. Politiet etterforsker et drapsforsøk mot politiet, mens spesialenheten ser på om politiet har gjort noe straffbart. Vi oppfatter at de har utført en lovlig tjenestehandling, også får vi avvente hva spesialenheten kommer frem til, sier han til VG.