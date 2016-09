Kristian Valen pågrepet i kamuflasjedrakt med våpen på Aker Brygge

Komiker Kristian Valen (41) er pågrepet – og sitter i arresten for ulovlig bevæpning på offentlig sted.

– Jeg har ingen kommentar til dette per nå, sier Kristian Valens advokat John M. Hammervoll til VG.

Politiet sendte lørdag morgen ut en twittermelding hvor de meldte at «de har kontroll på en mann som ble observert med en pistol i område Aker Brygge. Har ikke vært noe trusselsituasjon i forkant».

– Et vaktselskap på Aker Brygge tok kontakt med politiet etter at de hadde observert en kamuflasjekledd mann med en pistol som satt på en benk på Aker Brygge, sier operasjonsleder Christian Krohn Engeseth til VG.

PÅ POLITIHUSET IGJEN: Kristian Valen er pågrepet etter at han ble observert i kamuflasjedrakt på en benk med en pistol på Aker Brygge lørdag morgen. Dette bildet er fra februar da han ble sluppet ut fra glattcelle etter å ha kommet med det det politiet oppfatter som trusler på Facebook. Foto: Kyrre Lien , VG

Kristian Valen ble i februar pågrepet og siktet etter trusler mot politiet, etter at han hadde lovet 10.000 kroner på Facebook, til de som hadde opplysninger om politibetjenter som var hjemme i hans leilighet. Denne saken skal opp i Oslo tingrett nå i september. Da er det John Christian Elden som skal være Valens forsvarer.

– Han er siktet for å ha vært i besittelse av et lekevåpen på offentlig sted, da dette i følge politiet var egnet til forveksling med ekte våpen. Han risikerer å få en bot for dette. Han skal i avhør og løslates så langt jeg er fortalt av politijuristen. Han ble pågrepet i sin egen leilighet. Foreløpig kan jeg ikke kommentere dette ytterligere, ut over at Valen mener politiet overdriver hver gang han gjør noe, skriver Elden i en tekstmelding til VG.

Valen sitter nå pågrepet i påvente av at skal bli avhørt omkring hendelsene på Aker Brygge.

– Vi kommer til å avhøre vedkommende enten i løpet av ettermiddagen, kvelden eller muligens i morgen tidlig, sier jourhavende jurist ved Oslo politidistrikt, Henrik Rådal til VG.

– Vi ønsker ikke å dimittere vedkommende før vi har avhørt ham, selv om det ikke skjer før i morgen tidlig, fortsetter Rådal.



Han forteller til VG at våpenet ikke var skarpt – og det var plombert.

– Men vi ser likevel alvorlig på situasjonen. En person som blir observert på offentlig sted med våpen vil skape en utrygghet hos publikum, sier Rådal.

Han sier at politiet vil ta stilling til om vedkommende vil bli fremstilt for varetekt etter avhørene.