Listhaug på omstridt kristen-konferanse: – Jeg blir sett på som ondskapens apostel

Innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug lovet å stå opp for kristne verdier og for Israels rett til å forsvare seg.

Innvandringsministeren er en av mange toppolitikerne fra regjeringspartiene Frp og Høyre, og støtteparti KrF, som både fredag og lørdag vil befinne seg i Oslo kongressenter under det svært omstridte kristen-konservative stormøtet Oslo symposium.

Hun var førstekvinne ut blant politikerne på talerstolen fredag. Ikledd rød blazer og med et gullkors i rundt halsen takket hun for støtten til en restriktiv innvandringspolitikk.

– Merkelappene sitter løst, og det å stemple hverandre har blitt en del av debatten. Det blir skapt et bilde av det gode, som ønsker åpne grenser og en liberal politikk, og ønsker at mange skal komme til Norge. Så er det de onde, jeg blir sett på som ondskapens apostel. Det er oss som ønske en kontrollert innvandring til Norge, en streng politikk, fordi målet er å hjelpe flest mulige mennesker i verden, sa hun.

Listhaug henviste til de hun omtaler som «godhetsapostlene i Sverige» har stått for det hun mener er en altfor liberal innvandringspolitikk.

– Jeg lover at det så lenge det er pust i meg skal jeg gjøre alt jeg kan for at vi aldri får en situasjon som den i Sverige, I Norge, sa hun, til applaus fra salen.

SKAL TALE PÅ KRISTENT STORMØTE: - Innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug (FrP) og kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) er to av flere toppolitikere fra den blåblå-regjeringen og støttepartiet KrF som denne helgen deltar på Oslo Symposium, et stort, kristens møte, med flere omstridte taleholdere. Foto: Terje Bendiksby , NTB scanpix

Listhaug tok opp flere verdispørsmål, blant annet Aps forslag om å tillate et tredje kjønn.

– Jeg holdt på å få kaffen i halsen da jeg hørte KrF-partileder Knut Arild Hareide si at han ville vurdere det. heldigvis snudde han på det, sa hun, og la til:

– Det er slike verdier vi må kjempe mot.

Flere kontroversielle navn

Et av hovedtrekkplastrene under årets samling er den amerikanske republikaneren Mike Huckabee, som har stilt som presidentkandidat ved både fjorårets valg og valget i 2008.

Huckabee er en uttalt abortmotstander, og er også imot homofilt ekteskap. Foruten å holde tale, skal han også motta «Kåre Kristiansens minnepris» for sitt «usvikelige israelvennskap», ifølge arrangøren.

Andre som står på programmet er KrFs finanspolitiske talsperson Hans Olav Syversen, Frps innvandringspolitiske talsperson Mazyar Keshvari, Visjon Norge-leder Jan Hanvold, Dagen-redaktør Vebjørn Selbekk og den omstridte legen Katarzyna Jachimovicz, som har vært en forkjemper for legers reservasjonsrett mot abort og som selv nektet å gi kvinner prevensjonsmiddelet spiral.

Også tidligere FrP-leder Carl I. Hagen, Israels ambassadør til Norge, Raphael Schutz, Nina Karin Monsen, og tidligere Bergens-ordfører Trude Drevland skal holde innlegg i løpet av de to dagene stormøtet foregår.

Flere har i forkant reagert på toppolitikernes deltakelse på Oslo Symposium. SV-politiker og daglig leder i Svenssonsstiftelsen, Andreas C. Halse, skriver i en kronikk i Aftenposten, at regjeringsmedlemmene som deltar på konferansen er med på legitimere de mange kontroversielle stemmene som er på talelisten.

Samfunnsdebattant Hans-Petter Halvorsen omtaler gjestelisten på Oslo Symposium som «kristenfundamentalistisk» i et innlegg i VG denne uken.

Deltatt på omstridte møter før

Da Sylvi Listhaug i fjor deltok på arrangementet «Jesus helbreder i dag» i regi av TV Visjon Norge på Telenor Arena, var det den selverklærte apostelen Guillermo Maldonado som var hovedtrekkplaster.

Maldonado hevder blant annet å drive med demonutdrivelse og helbredelse og har en rekke kontroversielle holdninger til synd. Listhaug ble kritisert av flere som mente hun var med på å legitimere Maldonados svært omstridte holdninger.