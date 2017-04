Kristen Skjeldal får gondolbane rett over hustaket: - Vi må trolig flytte

NARVIK (VG) På Voss skal man bygge ny gondolbane fra sentrum og opp på fjellet. Den vil gå over hustakene til flere grunneiere. Det gjør den tidligere langrennsstjernen bekymret.

– På den ene siden er jeg for banen. Den kan være et kjempeviktig og spennende prosjekt for Voss, men jeg stiller meg veldig undrende til at en gondolbane skal gå like over hustak, sier Kristen Skjeldal til VG.

I en kronikk i lokalavisen Hordaland skrev han søndag at saken har vært «en stor personlig belastning» for ham. Han skriver at det har gjort noe til forholdet hans til sitt eget hjem, fordi han ikke vet om han nå må rive.

NORGESMESTER: Kristen Skjeldal etter å ha vunnet femmila i NM på ski på Lillehammer i 2005. FOTO: GEIR OLSEN

18 ganger i døgnet, året rundt, vil rundt 30 få gondolvognene over hustaket.

49-åringen frykter ulykker.

– Vi opplever det ikke bare som en ulempe med innsyn og redusert utsyn, noe som forringer verdien av eiendommen, men viktigere opplever vi det som faretruende. Å bo under en gondolbane vet jeg ikke om jeg tar sjansen på. Mest sannsynlig må jeg flytte, sier Skjeldal til VG.

– Når jeg først begynner å tenke slik, så er det ikke sikkert jeg klarer å legge den tanken fra meg. Selv om de sier det er trygt og greit, så er det jo min opplevelse av det som teller, legger han til.

Erstatning

I dag vedtar Voss kommunestyre etter alle solemerker ekspropriasjon av eiendom til bygging av ny Hangursbane. Enkelt forklart betyr dette at grunneierne, om nødvendig med tvang, blir fratatt eiendom eller rettigheter mot erstatning.

Ifølge taubaneloven skal ikke en taubane gå nærmere enn 20 meter fra nærmeste hus. Det er likevel åpning for å frafalle den regelen dersom fordelene for samfunnet er så store at de blir viktigere enn ulempene. Det er altså hva som er i ferd med å skje på Voss nå.

– Jeg oppfatter det som at det kan gå nærmere en 20 meter, men det står ingenting om at de kan gå direkte over hustakene. Dette er noen advokatene strides om, ifølge Skjeldal.

Dersom det ikke blir gitt godkjenning for at banen kan gå rett over hustak, og grunneierne uansett blir tvunget til å rive husene sine, er Skjeldal klar på hva han mener resultatet må bli:

– Da er det innlysende at vi må få erstatning.

PÅ TOPPEN: Slik skal den nye gondolbanen se ut på toppen av fjellet. Foto: HLM Arkitektur AS Tegmark

– Hører ikke et kvidder

Ordfører Hans-Erik Ringkjøb (Ap) er vedgår at saken er vanskelig og gir naboene ulemper. Overfor NRK understreker han likevel hvor viktig banen er for Voss.

– Vårt lodd i livet som lokalpolitikere er blant annet å ta vanskelige avgjørelser, slik som denne. Det er ingen hus som må rives, men de får restriksjoner på hva de kan bygge i fremtiden, sier han, og legger til at han mener saksbehandlingen har vært god.

Kristen Skjeldal, som har to stafettgull for Norge i langrenn er ikke enig. Han håper kommunen vil lære av saken for fremtiden. Den tidligere langrennsløperen har forståelse for at ekspropriasjon må til noen ganger, men mener man da må gjennomføre det i dialog med de de rammer.

– Mange av grunneierne er fullstendig imot denne utbyggingen, men jeg er jo egentlig for banen, og føler at jeg i alle fall har vunnet noe oppi det hele dersom man lærer.