Lokallagsleder til KrF-Hareide: Gå inn i regjeringen

Lederen i Bærum KrF gir KrF-ledelsen et klart råd om å gå inn i Høyre/Frp-regjeringen. Men Knut Arild Hareide (KrF) understreker at det ikke er aktuelt.

– Det må ikke dannes et inntrykk av at alle i KrF har samme syn og at vi nå skal i opposisjon. Mitt klare råd til partiledelsen er å søke deltagelse i Erna Solbergs regjering, sier Arne Inge Mathisen.

Lederen i Bærum KrF var ansatt leder i sekretariatet for partiets stortingsgruppe på 80-tallet, da Kåre Willoch var statsminister.

KrF-veteranen har irritert seg over at få andre har gått offentlig ut med dette synet, men mener at det følger logisk av at KrF har støttet opp om Erna Solberg som sin statsministerkandidat gjennom valgkampen:

– Vi gikk til valg på en sentrum-høyre regjering med Erna Solberg som statsminister. Det alternativet er ikke lenger realistisk. Dermed er landsmøtevedtaket ikke like gyldig fordi det nå er en helt annen situasjon etter valget. Å gå i opposisjon nå vil etter min mening være en slags forakt for velgerne våre, i forhold til det vi lovet, sier Mathisen.

AVVISER FRP-SAMARBEID: KrF-leder Knut Arild Hareide sier til VG at vedaket om at «regjeringssamarbeid med Frp ikke er aktuelt», fortsatt står fast. Foto: Therese Alice Sanne , VG

Historisk dårlig valgresultat

Han mener at usikkerheten som ble skapt rundt KrFs retningsvalg var sterkt medvirkende til det dårlige valgresultatet, hvor partiet såvidt kom seg over sperregrensen med 4,2 prosent oppslutning.

– Hvilke krav bør KrF i så fall stille for å delta i regjering?

– Jeg mener det er uklokt å lage en lang kravliste før forhandlingene. Det får vi ta underveis. De fire partiene kjenner hverandre godt etter fire år med samarbeid og vil sikkert klare å løse dette, sier Mathisen.

Hittil har ingen av av de åtte i KrFs stortingsgruppe åpnet for at partiet kan sitte i regjering med Frp.

VG har vært i kontakt med de tre nyvalgte KrF-representantene på Stortinget, Torhild Roland Brandsdal fra Vest-Agder, Steinar Reiten fra Møre og Romsdal, og Tore Storehaug fra Sogn og Fjordane. Ingen av dem vil uttale seg offentlig om regjeringsspørsmålet i forkant av KrF-gruppemøtet.

Erna: Ikke gitt opp



Erna Solberg påpekte torsdag at hun ikke har gitt opp å få KrF inn i regjeringen - sammen med Frp. Og i hennes hjemfylke Hordaland har det budskapet fått varm støtte.

– Det er viktig å gå i regjering sammen med Frp for å dempe dem - fremfor å stå utenfor, sa Terje Gilje i Bergen KrF til VG torsdag.

Leder i Hordaland KrF, Pål Kårbø, er blant dem som har gått lengst i å mene at partiet må vurdere regjeringsdeltakelse selv om Frp er med. Til Dagen sa han at KrF burde åpne for en slik sondering.

Hareide: Regjering med Frp er uaktuelt

KrF-leder Knut Arild Hareide avviser overfor VG at en slik sondering nå pågår i partiet. Om KrF skal gå i regjering med Frp er ikke en av diskusjonene partiet nå jobber med, presiserer Hareide.

KrF-lederen påpeker overfor VG at dette var noe han avklarte i debatten allerede på valgkvelden - og at vedtaket «regjeringssamarbeid med Frp er ikke aktuelt» fortsatt står.

– Så at regjering med Frp er uaktuelt står fortsatt?

– Ja, vedtaket ligger fast, sier KrF-lederen til VG.



KrF-ledelsen satt mandag i møter for å forberede resten av uken; Mandag møtes den nye stortingsgruppen, og fredag samles landsstyret for første gang etter valget.

Torsdag ligger det også an til nye samtaler mellom partilederne Erna Solberg (H), Siv Jensen (Frp), Trine Skei Grande (V) og Knut Arild Hareide (KrF).

